La idea del entrenador André Jardine es fichar a un jugador que pueda solucionar la escasez de gol del América.

Raphael Veiga, centrocampista ofensivo del Palmeiras, es el último objetivo del América. La información fue reportada por ESPN México este martes (21). Según el informe, Palmeiras solicita alrededor de diez millones de dólares (53,6 millones de reales) para liberar al jugador, quien tiene contrato con el club hasta 2027.

ESPN ha podido saber que Palmeiras aún no ha recibido ninguna oferta oficial del América. Lo que sí existe hasta el momento es que el nombre de Raphael Veiga figura en la lista de peticiones del entrenador André Jardine, exentrenador del São Paulo y de la selección olímpica, así como de Maurício, también del Palmeiras, y Bruno Zapelli, del Athletico-PR.

La idea del entrenador es fichar a un jugador que pueda solucionar la escasez de gol del América y el deseo de Jardine es contar con un brasileño en su plantilla.

Raphael Veiga está en la órbita del América para reforzar la ofensiva del equipo de la Liga MX. EPA

Veiga ha sido un nombre que el cuerpo técnico ha estado siguiendo de cerca durante algún tiempo, pero hasta el momento no hay una negociación abierta, ya que el América aún no ha presentado una oferta oficial. El cuerpo técnico tampoco ha recibido ningún contacto oficial por el jugador de los mexicanos.

Se espera que pronto se presente una oferta por 13 millones de dólares (69,6 millones de reales), un valor que incluiría todos los costos de una negociación, como impuestos y sobornos. Para el Palmeiras, la cantidad sería de los diez millones de dólares solicitados por el club.

Sin embargo, por el momento, el América necesita negociar la salida de un jugador extranjero de la plantilla si desea contar con Veiga, ya que el equipo está al límite de plazas disponibles y está negociando la salida de Víctor Dávila o José Zúñiga, quienes son objetivos de otros equipos de la Liga Mexicana.

Veiga jugó dos partidos este año, el último durante 60 minutos en la derrota por 4-0 ante el Novorizontino el martes pasado (20), en el Campeonato Paulista.

*Informe con información de León Lecanda y Víctor Díaz, de ESPN México.