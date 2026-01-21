Em busca do primeiro resultado positivo no estadual, o Vitória vai ter Jair Ventura no comando técnico e grupo principal pela primeira vez em 2026. O time titular deve ter a base da equipe que garantiu a permanência na Série A na última rodada, no ano passado, mas sem Thiago Couto, Cáceres e Lucas Halter, que deixaram o clube. Chance para a volta do goleiro Gabriel e as estreias de Mateus Silva e Riccieli. Caíque Gonçalves e Nathan Mendes também estão à disposição.
Vitória x Juazeirense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
