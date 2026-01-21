Não foi só Vini Jr: outro ex-Flamengo brilha em jogo da Champions e destrói Bayer

Olympiacos (GRE) fez 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen (ALE) na Liga dos Campeões
Na mitologia, a Grécia teve grandes heróis como Hércules e Perseu. No futebol, o heroísmo é bem representado pelo lateral direito Rodinei, ex-Flamengo, que deu duas assistências na vitória do Olympiacos (GRE) sobre o Bayer Leverkusen (ALE), no Estádio Karaiskakis, nesta terça-feira (20) de Champions League.
Assim, o ex-rubro-negro assumiu o protagonismo na sétima rodada da Liga dos Campeões. Então, o resultado de 2 a 0 faz o clube grego ter reais chances de disputar os playoffs do torneio e, quem sabe, chegar às oitavas de final.
Como Rodinei jogou contra o Leverkusen?
Na primeira assistência, ‘Rodilindo’ cobrou escanteio para Costinha marcar de cabeça no início do confronto. Então, o antigo defensor do Flamengo arrancou desde a defesa para deixar Mehdi Taremi cara a cara com o goleiro e ampliar o marcador.
- 2 assistências
- 2 grandes chances criadas
- 6/11 duelos ganhos pelo chão
- 3/4 dribles certos (1º do jogo)
- 6 bolas recuperadas
- 3 faltas sofridas
Lembra do Rodinei no Flamengo?
Rodinei ficou no Flamengo de 2016 a 2022, com uma pausa em 2020, quando defendeu o Internacional, por empréstimo. No total, o ala conquistou os seguintes títulos com o Mais Querido: duas Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e dois Cariocas.
Como está o Flamengo sem Rodilindo?
Por falar em Carioca, o Flamengo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Assim, o clássico marca a estreia do elenco principal no Campeonato Carioca e na temporada.