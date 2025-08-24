Watching Palace last week against Chelsea, I thought they deserved to win the game. I love the way they play – the back three are phenomenal and they’re a really good team.

The problem for Palace is that their squad is so thin without their stars. How do you replace a player like Eberechi Eze, for example?

Losing Eze and Marc Guehi is a massive part of the team gone. It’ll leave a huge hole and completely changes how I’ll be predicting them this season.

As for this game, I reckon it’ll be another close one. Nottingham Forest also had a great result in their opener.

Sutton’s prediction: 1-1

