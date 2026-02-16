cuándo empieza y los signos que más lo sentirán

Mercurio retrógrado ya tiene fecha confirmada este 2026. Iniciará el 25 de febrero y finalizará el 20 de marzo, desarrollándose íntegramente en Piscis. Será el primer fenómeno de revisión del año y podría impactar especialmente en la comunicación, los vínculos y la toma de decisiones.

El período coincidirá con el cierre del verano y estará marcado por una energía asociada a la sensibilidad y la introspección. Astrólogos recomiendan evitar resoluciones impulsivas y revisar compromisos pendientes.

Desde el punto de vista astronómico, se trata de un efecto óptico: el planeta parece retroceder en su órbita debido a la diferencia de velocidad entre la Tierra y Mercurio alrededor del Sol.

En astrología, Mercurio rige la comunicación, los pensamientos, los viajes cortos, la tecnología y los contratos. Cuando entra en fase retrógrada, esos ámbitos pueden experimentar demoras, confusiones o revisiones.

“El retrógrado no viene a castigar, sino a mostrar lo que no estaba tan claro”, señalan desde el sitio especializado Horóscopo Negro. También advierten que es un período propicio para replanteos personales y cierres de ciclos.

Durante estas semanas podrían registrarse malentendidos en conversaciones, mensajes que no llegan o se interpretan de manera errónea y fallas técnicas. También es frecuente la reaparición de personas o situaciones del pasado.

Si bien el tránsito impacta en todos los signos, los de agua serían los más sensibles a esta energía.

Piscis podría experimentar confusión emocional, nostalgia y necesidad de aislamiento. Los especialistas aconsejan sostener rutinas y postergar decisiones importantes.

Cáncer tendría que revisar asuntos familiares pendientes y recuerdos que resurgen con fuerza durante este período.

Escorpio podría enfrentar replanteos en vínculos afectivos y en decisiones tomadas recientemente.

También se verán movilizados Virgo y Géminis, ya que Mercurio es su regente, y Sagitario, por la activación del eje hogar–emociones.

Según el calendario difundido por portales especializados, Mercurio retrogradará tres veces en 2026:

Del 25 de febrero al 20 de marzo, en Piscis.

Del 29 de junio al 23 de julio, en Cáncer.

Del 24 de octubre al 13 de noviembre, en Escorpio.

En todos los casos, la recomendación general es revisar dos veces la información antes de enviarla, evitar firmar contratos sin leer la letra chica y actuar con cautela en conversaciones sensibles.

En el mismo mes se producirá el eclipse de Luna nueva del 17 de febrero. En el plano astrológico, se lo considera un momento de renovación energética. Algunos especialistas sugieren rituales simbólicos de intención y escritura para canalizar objetivos personales.

Consultados sobre protección espiritual durante los eclipses, referentes del ámbito esotérico mencionan al arcángel Miguel como figura asociada a la guía y resguardo energético.

