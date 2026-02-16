— Maior dificuldade foi a transição de carreira, se você vai ser aceito. Mas eu me preparei para esse momento. Estudei, fiz cursos, estágios… Quando você se prepara, as coisas acontecem. Meu maior medo era não ser aceito. Aprendizado eu tiro todos os dias. Aprende com atleta, pessoal da cozinha, nutricionista, com todos. Lembro que o Fabinho Soldado também fez essa transição no Bangu e disse que eu ia aprendeu muito.
Revelado no Fluminense, Digão ataca de dirigente no Bangu e garante: “Não caí de paraquedas”
