A lesão, desta forma, impedirá que Bruno Guimarães esteja na convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira em março – últimos compromissos antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo. O volante é considerado um dos nomes certos para estar no Mundial, em junho, e vive uma das melhores temporadas da carreira. Ele marcou nove gols e deu seis assistências em 2025/26, até agora.
Bruno Guimarães chega ao Brasil segunda-feira para tratar lesão grau 3 na coxa
