Na homenagem, Luciana destacou a relação do ator com o trabalho e com as pessoas ao redor. “Para o mundo, ele era um ator vencedor do Oscar, diretor e contador de histórias. Para mim, ele era tudo”, afirmou.
Ele amava profundamente o que fazia e também os personagens que interpretava. Gostava de uma boa refeição e de estar com as pessoas, conversando e compartilhando momentos. Em cada papel, Bob se dedicava totalmente aos personagens e à verdade humana que eles representavam. Assim, deixou algo duradouro e inesquecível para todos nós. Luciana Duvall, viúva de Robert Duvall
Robert Duvall ganhou Oscar por ‘A Força do Carinho’ (1983) e acumulou sete indicações ao prêmio da Academia ao longo da carreira. Ele também ficou marcado por atuar nos dois primeiros filmes da saga ‘O Poderoso Chefão’.
Sua última indicação ao Oscar foi em 2015, pelo filme “O Juiz”. Com mais de sete décadas de carreira, Duvall participou de filmes como “A conversação” (1974), “Rede de intrigas” (1976), “Apocalipse now” (1979) e “Um homem fora de série” (1984).
Além disso, o artista foi indicado a seis Globos de Ouro e a três vezes no prêmio BAFTA. Ele venceu o prêmio BAFTA na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como o Tenente-Coronel Bill Kilgore em “Apocalypse Now”.