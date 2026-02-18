CoperFarma UbirataOnline Banner
18/02/2026
Últimas Notícias: Aztecs get chance for ‘payback’ after controversial loss at Grand CanyonQarabag v Newcastle: Back Baku to host goalsFalecimentos em Curitiba: Obituário desta terça (17/02)¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?Mayor urges Wasserman to resign as head of 2028 L.A. OlympicsWilliam Shatner says Judy Garland was ‘very fragile’ when they worked togetherNicolas Prattes escolta Sabrina Sato no setor 1 da SapucaíMulher é mordida na mão durante agressão e autor é preso no bairro CataratasŻywa, wiosenna atmosfera w noworocznym programie artystycznym z okazji Roku Konia.Battlefield 6 and Redsec Season 2 begins Feb 17 – PlayStation.BlogBiancardi explica ausência de Neymar na Sapucaí: ‘O jogo virou’Piano Steinway chega ao Teatro Guaíra: três dias de montagemPinterest was down — here’s what happened during the outageSilver Dollar City closing Thunderation after 33 years in operationa partida da copa argentina que pode ser uma faca de dois gumesWinter Olympics 2026: Team GB lose crunch men’s curling tie, Norway’s Frostad wins big air | Winter Olympics 2026Ex-companheiro é conduzido à delegacia após ameaças em frente à residência da vítima no bairro NevaJoão Fonseca perde 5 posições no ranking, mas brilho no Rio Open pode recolocá-lo no Top 30Iowa 80-67 Nebraska (Feb 16, 2026) Game RecapFive Things to Know: Badgers at Ohio StateWhy Rosie O’Donnell visited U.S. after Trump citizenship threatsEnquete do BBB 26 indica participante com mais de 50% a poucas horas do fim da votação; veja parciais5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o jantarBuccaneers’ Mike Evans: Will play in 2026Men’s Basketball Visits NC State Tuesday NightKentucky Basketball and Baseball in action on Mardi GrasAcidente com vítimas em estado grave é atendido pela PRE em Alto PiquiriMoreirense no horizonte do gregoOlympics hockey semifinals: Team USA dominates Sweden, will play for gold against CanadaCourtois confiante em conseguir um bom resultado no regresso à LuzPSG coach Luis Enrique slams ‘worthless’ Ousmane Dembélé takelojista expõe ação de despejo de shopping de CuritibaArbeloa confirma que el 4-4-2 es su dibujo; Mbappé vuelve al onceBVB vor Duell mit Atalanta: Schwung mitnehmen, Ausfälle kompensierenOlympiapronssia! Ilkka Herolalta uskomaton hiihtoSecond earthquake in 3 days reported near IrmoOperação Carnaval registra 20 infrações na PR-239 em UbiratãShakhtar mira três joias de clubes brasileiros e tem prioridade; veja quem sãoReal Madrid: Why Benfica Champions League tie is pivotal moment for Alvaro ArbeloaPronostico Galatasaray-Juventus quote andata playoff ChampionsPróximo capítulo da novela, quarta, 18 de fevereiro · Notícias da TVBruce Springsteen announces spring U.S. tour, with Boston stop in MayMorre aos 106 anos Luiz Bangbala, o ogan mais velho do BrasilIKEA announces plans for Fort Collins storeLa millonaria compensación que recibieron Alcaraz y Sinner por participar en el ATP 500 de DohaAtlético-MG define estrangeiro como alvo e fecha lista de ‘pré-candidatos’ para novo técnicoCalopsita Pipoca desapareceu no bairro São CristóvãoWeather Impact Alert: Blizzards and high winds challenge Colorado travel TuesdayWTA Dubai Day 3 Predictions Including Rybakina vs BirrellNgubane disappointed in ‘divided’ Chiefs after Zamalek loss7 grupos de alimentos que fazem bem para o cérebroPTF selects 3 players for Billie Jean King Cup Juniors pre-qualifiersMLB Players Association head Tony Clark expected to resign, months before CBA expires, per reportMSC Cruzeiros anuncia novos embarques do MSC Splendida no Rio de JaneiroMilo Ventimiglia in Drab SequelShinedown to kick off Dance, Kid, Dance Act II Tour at Resch CenterAno-Novo Chinês 2026 marca início do Ano do CavaloSimone Biles’ husband says he was nearly robbed in MilanNottingham Forest aceita vender Igor Jesus para o Flamengo com uma condiçãoHardy Boyz in “Constant Negotiations” for WWE ReturnCuritiba entra em rota de temporal severo com risco de granizo nas próximas horasGalatasaray coach makes their intention for the Juventus match clearIndiana school secretary accused of having sex with 2 studentsExactly what your birth year’s Chinese Zodiac Sign says about your personalityBilly Bob Thornton afirma que as séries de Taylor Sheridan não ganham prêmios por causa de posicionamentos políticos: “Eles presumem que ele seja de direita” – Notícias de sériesDia Mundial do Gato celebra os donos oficiais da casa (e do coração)Coco Gauff finds it ‘tough’ to hear news from the US amid President Trump’s immigration crackdownFormer ESPN host describes how she felt around J.D. Vance at Winter OlympicsPriyanka Chopra serves a stylish scholar look at India Conference at Harvard event in wine red dress and killer bootsFernanda Paes Leme deixa bumbum de fora na SapucaíJesse Jackson, civil rights leader, dies aged 84 | Jesse JacksonCatálogo de filmes nacionais chega gratuitamente ao streamingRev. Jesse Jackson, civil rights icon and two-time presidential candidate, dies at 84Copa do Brasil 2026: curiosidades e destaques dos clubes da 1ª faseOperação Lei Seca registra 42 motoristas embriagados em CascavelCanada needs exposure, not sympathy: Dilpreet BajwaCaso de Mpox é confirmado em Porto AlegreJekaterina Aleksandrowa – Magda Linette: relacja na żywo. WTA Dubaj LIVEWTA Dubai Day 3 Predictions Including Pegula vs GrachevaNo Frills Strengthens Support for Cricket in Canada with Increased Investment and ICC 2026 Men’s T20 World Cup Jersey Sleeve Brandingsímbolo de Curitiba se reinventa para o futuroDilpreet Bajwa Urges Canada to Seek Exposure Over SympathyAntecessora de Juliana Paes, Erika Januza é ovacionada na ViradouroApple TV has two thriller series premiering soon, here’s what’s comingDiretora da Unidos da Tijuca avisa sobre carro para ficar de olho no desfile: ‘É a minha aposta’‘Dodgy burger’ rules Santner out against Canada as New Zealand targets T20 World Cup Super 8s :: WRAL.comGuarda Municipal atende caso de violência doméstica no bairro Periolo e conduz homem à delegaciaShia LaBeouf’s New Orleans Bar Crawl: ‘He’s Terrorizing the City’Vídeo: incêndio atinge prédio comercial no centro de Santo AndréAtor de ‘O Poderoso Chefão’, Robert Duvall morre aos 95 anosHow Jasmine Crockett, James Talarico stack up on issues and styleU.S. ready to make up, Europe ready to break up in Munich : NPRWalker Buehler agrees to deal with Padres (source)Driver tears through fence in Frayser neighborhood; task force officers on sceneKevin Nash wishes Je’Von Evans was ‘more urban’, less ‘Mr. Bojangles’Bracelete de cobre: veja os benefícios energéticos e como usá-lo no dia a diaGeorgia to host expanded Rugby Junior World Championship in 2026São Paulo vira contra o Inter e estreia com vitóriaNancy Guthrie disappearance: Savannah Guthrie says ‘we still believe’ as FBI investigates DNAQual tipo de tutor é você? Descubra como é a sua relação com o seu animal de estimação 
Ubiratã Online News
18/02/2026
Últimas Notícias: Aztecs get chance for ‘payback’ after controversial loss at Grand CanyonQarabag v Newcastle: Back Baku to host goalsFalecimentos em Curitiba: Obituário desta terça (17/02)¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?Mayor urges Wasserman to resign as head of 2028 L.A. OlympicsWilliam Shatner says Judy Garland was ‘very fragile’ when they worked togetherNicolas Prattes escolta Sabrina Sato no setor 1 da SapucaíMulher é mordida na mão durante agressão e autor é preso no bairro CataratasŻywa, wiosenna atmosfera w noworocznym programie artystycznym z okazji Roku Konia.Battlefield 6 and Redsec Season 2 begins Feb 17 – PlayStation.BlogBiancardi explica ausência de Neymar na Sapucaí: ‘O jogo virou’Piano Steinway chega ao Teatro Guaíra: três dias de montagemPinterest was down — here’s what happened during the outageSilver Dollar City closing Thunderation after 33 years in operationa partida da copa argentina que pode ser uma faca de dois gumesWinter Olympics 2026: Team GB lose crunch men’s curling tie, Norway’s Frostad wins big air | Winter Olympics 2026Ex-companheiro é conduzido à delegacia após ameaças em frente à residência da vítima no bairro NevaJoão Fonseca perde 5 posições no ranking, mas brilho no Rio Open pode recolocá-lo no Top 30Iowa 80-67 Nebraska (Feb 16, 2026) Game RecapFive Things to Know: Badgers at Ohio StateWhy Rosie O’Donnell visited U.S. after Trump citizenship threatsEnquete do BBB 26 indica participante com mais de 50% a poucas horas do fim da votação; veja parciais5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o jantarBuccaneers’ Mike Evans: Will play in 2026Men’s Basketball Visits NC State Tuesday NightKentucky Basketball and Baseball in action on Mardi GrasAcidente com vítimas em estado grave é atendido pela PRE em Alto PiquiriMoreirense no horizonte do gregoOlympics hockey semifinals: Team USA dominates Sweden, will play for gold against CanadaCourtois confiante em conseguir um bom resultado no regresso à LuzPSG coach Luis Enrique slams ‘worthless’ Ousmane Dembélé takelojista expõe ação de despejo de shopping de CuritibaArbeloa confirma que el 4-4-2 es su dibujo; Mbappé vuelve al onceBVB vor Duell mit Atalanta: Schwung mitnehmen, Ausfälle kompensierenOlympiapronssia! Ilkka Herolalta uskomaton hiihtoSecond earthquake in 3 days reported near IrmoOperação Carnaval registra 20 infrações na PR-239 em UbiratãShakhtar mira três joias de clubes brasileiros e tem prioridade; veja quem sãoReal Madrid: Why Benfica Champions League tie is pivotal moment for Alvaro ArbeloaPronostico Galatasaray-Juventus quote andata playoff ChampionsPróximo capítulo da novela, quarta, 18 de fevereiro · Notícias da TVBruce Springsteen announces spring U.S. tour, with Boston stop in MayMorre aos 106 anos Luiz Bangbala, o ogan mais velho do BrasilIKEA announces plans for Fort Collins storeLa millonaria compensación que recibieron Alcaraz y Sinner por participar en el ATP 500 de DohaAtlético-MG define estrangeiro como alvo e fecha lista de ‘pré-candidatos’ para novo técnicoCalopsita Pipoca desapareceu no bairro São CristóvãoWeather Impact Alert: Blizzards and high winds challenge Colorado travel TuesdayWTA Dubai Day 3 Predictions Including Rybakina vs BirrellNgubane disappointed in ‘divided’ Chiefs after Zamalek loss7 grupos de alimentos que fazem bem para o cérebroPTF selects 3 players for Billie Jean King Cup Juniors pre-qualifiersMLB Players Association head Tony Clark expected to resign, months before CBA expires, per reportMSC Cruzeiros anuncia novos embarques do MSC Splendida no Rio de JaneiroMilo Ventimiglia in Drab SequelShinedown to kick off Dance, Kid, Dance Act II Tour at Resch CenterAno-Novo Chinês 2026 marca início do Ano do CavaloSimone Biles’ husband says he was nearly robbed in MilanNottingham Forest aceita vender Igor Jesus para o Flamengo com uma condiçãoHardy Boyz in “Constant Negotiations” for WWE ReturnCuritiba entra em rota de temporal severo com risco de granizo nas próximas horasGalatasaray coach makes their intention for the Juventus match clearIndiana school secretary accused of having sex with 2 studentsExactly what your birth year’s Chinese Zodiac Sign says about your personalityBilly Bob Thornton afirma que as séries de Taylor Sheridan não ganham prêmios por causa de posicionamentos políticos: “Eles presumem que ele seja de direita” – Notícias de sériesDia Mundial do Gato celebra os donos oficiais da casa (e do coração)Coco Gauff finds it ‘tough’ to hear news from the US amid President Trump’s immigration crackdownFormer ESPN host describes how she felt around J.D. Vance at Winter OlympicsPriyanka Chopra serves a stylish scholar look at India Conference at Harvard event in wine red dress and killer bootsFernanda Paes Leme deixa bumbum de fora na SapucaíJesse Jackson, civil rights leader, dies aged 84 | Jesse JacksonCatálogo de filmes nacionais chega gratuitamente ao streamingRev. Jesse Jackson, civil rights icon and two-time presidential candidate, dies at 84Copa do Brasil 2026: curiosidades e destaques dos clubes da 1ª faseOperação Lei Seca registra 42 motoristas embriagados em CascavelCanada needs exposure, not sympathy: Dilpreet BajwaCaso de Mpox é confirmado em Porto AlegreJekaterina Aleksandrowa – Magda Linette: relacja na żywo. WTA Dubaj LIVEWTA Dubai Day 3 Predictions Including Pegula vs GrachevaNo Frills Strengthens Support for Cricket in Canada with Increased Investment and ICC 2026 Men’s T20 World Cup Jersey Sleeve Brandingsímbolo de Curitiba se reinventa para o futuroDilpreet Bajwa Urges Canada to Seek Exposure Over SympathyAntecessora de Juliana Paes, Erika Januza é ovacionada na ViradouroApple TV has two thriller series premiering soon, here’s what’s comingDiretora da Unidos da Tijuca avisa sobre carro para ficar de olho no desfile: ‘É a minha aposta’‘Dodgy burger’ rules Santner out against Canada as New Zealand targets T20 World Cup Super 8s :: WRAL.comGuarda Municipal atende caso de violência doméstica no bairro Periolo e conduz homem à delegaciaShia LaBeouf’s New Orleans Bar Crawl: ‘He’s Terrorizing the City’Vídeo: incêndio atinge prédio comercial no centro de Santo AndréAtor de ‘O Poderoso Chefão’, Robert Duvall morre aos 95 anosHow Jasmine Crockett, James Talarico stack up on issues and styleU.S. ready to make up, Europe ready to break up in Munich : NPRWalker Buehler agrees to deal with Padres (source)Driver tears through fence in Frayser neighborhood; task force officers on sceneKevin Nash wishes Je’Von Evans was ‘more urban’, less ‘Mr. Bojangles’Bracelete de cobre: veja os benefícios energéticos e como usá-lo no dia a diaGeorgia to host expanded Rugby Junior World Championship in 2026São Paulo vira contra o Inter e estreia com vitóriaNancy Guthrie disappearance: Savannah Guthrie says ‘we still believe’ as FBI investigates DNAQual tipo de tutor é você? Descubra como é a sua relação com o seu animal de estimação 
Ubiratã Online News

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?

  • February 18, 2026
¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?


(Telemundo Atlanta) – La espera terminó para los fanáticos del reality más popular de la televisión hispana en Estados Unidos.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos regresa oficialmente el martes 17 de febrero de 2026, marcando el inicio de una nueva competencia cargada de emociones, estrategias y controversias. El estreno se transmitirá a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT a través de Telemundo, consolidando su posición como uno de los programas más vistos por la audiencia latina.

Esta sexta temporada reunirá a un nuevo grupo de celebridades que convivirán completamente aisladas del mundo exterior, bajo vigilancia constante de cámaras y micrófonos las 24 horas del día, mientras compiten por un gran premio en efectivo y el apoyo del público.

Fecha de estreno de La Casa de los Famosos 2026 en Estados Unidos

El estreno de La Casa de los Famosos 2026 forma parte de la estrategia de programación de Telemundo para fortalecer su horario estelar con contenido relevante y de alto impacto cultural. La cadena confirmó que el reality abrirá sus puertas con un episodio en vivo donde los nuevos participantes ingresarán oficialmente a la casa frente a millones de espectadores.

Los televidentes podrán seguir el programa en la señal de Telemundo y también a través de la plataforma Peacock, que ofrecerá acceso adicional al contenido del reality, incluyendo momentos exclusivos y transmisiones extendidas.

Este formato, basado en el aislamiento total de los participantes, ha demostrado ser altamente exitoso al generar conversaciones en redes sociales y mantener a la audiencia enganchada durante semanas.

Qué esperar de la nueva temporada del reality de Telemundo

La nueva edición promete superar el éxito de temporadas anteriores con un elenco renovado, rivalidades inesperadas y alianzas estratégicas que definirán el rumbo del juego. Algunas celebridades confirmadas incluyen influencers, modelos y personalidades del entretenimiento que ya cuentan con millones de seguidores, lo que anticipa una intensa interacción con el público.

El formato continuará con su dinámica característica: nominaciones semanales, eliminaciones en vivo y votaciones del público que decidirán quién permanece en la competencia y quién abandona la casa. Este elemento interactivo ha sido clave en el crecimiento del reality, convirtiéndolo en un fenómeno multiplataforma.

Además, los presentadores regresan para guiar cada etapa del programa, manteniendo la tensión y emoción que han convertido a este reality en un favorito de la audiencia latina en Estados Unidos.

Un fenómeno cultural para la audiencia latina

Desde su estreno, La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los realities más influyentes de la televisión en español, gracias a su mezcla de drama, entretenimiento y participación directa del público.

La nueva temporada busca continuar este legado, ofreciendo contenido que conecta con la comunidad hispana y refleja el creciente poder de este segmento en la industria televisiva.

Con su estreno programado para el 17 de febrero de 2026, el reality promete nuevamente dominar las noches de la televisión latina, generar conversación en redes sociales y convertirse en un evento imperdible para los fanáticos del entretenimiento.

Derechos de autor 2026 WKTB. Reservados todos los derechos.



Source link

Relacionados

Aztecs get chance for ‘payback’ after controversial loss at Grand Canyon
  • February 18, 2026
Aztecs get chance for ‘payback’ after controversial loss at Grand Canyon

San Diego State coach Brian Dutcher showed his team the final, frenetic seconds from the 70-69 loss at Grand Canyon last month, of Antelopes guard Makaih Williams dribbling down the…

Leia Mais

Continue Lendo
Żywa, wiosenna atmosfera w noworocznym programie artystycznym z okazji Roku Konia.
  • February 17, 2026
Żywa, wiosenna atmosfera w noworocznym programie artystycznym z okazji Roku Konia.

Występ tradycyjnych wietnamskich instrumentów muzycznych w ramach programu artystycznego wieczorem pierwszego dnia Nowego Roku Księżycowego (Roku Konia). Przez około 150 minut teatr prezentował liczną publiczność spektakularnymi i doskonale przygotowanymi występami…

Leia Mais

Continue Lendo

Outras Notícias

Europe

Aztecs get chance for ‘payback’ after controversial loss at Grand Canyon

  • February 18, 2026
Aztecs get chance for ‘payback’ after controversial loss at Grand Canyon
Brasil

Qarabag v Newcastle: Back Baku to host goals

  • February 18, 2026
Qarabag v Newcastle: Back Baku to host goals
Paraná

Falecimentos em Curitiba: Obituário desta terça (17/02)

  • February 18, 2026
Falecimentos em Curitiba: Obituário desta terça (17/02)
Europe

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?

  • February 18, 2026
¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?
Mundo

Mayor urges Wasserman to resign as head of 2028 L.A. Olympics

  • February 18, 2026
Mayor urges Wasserman to resign as head of 2028 L.A. Olympics
Mundo

William Shatner says Judy Garland was ‘very fragile’ when they worked together

  • February 18, 2026
William Shatner says Judy Garland was ‘very fragile’ when they worked together
Brasil

Nicolas Prattes escolta Sabrina Sato no setor 1 da Sapucaí

  • February 17, 2026
Nicolas Prattes escolta Sabrina Sato no setor 1 da Sapucaí
Paraná

Mulher é mordida na mão durante agressão e autor é preso no bairro Cataratas

  • February 17, 2026
Mulher é mordida na mão durante agressão e autor é preso no bairro Cataratas
Europe

Żywa, wiosenna atmosfera w noworocznym programie artystycznym z okazji Roku Konia.

  • February 17, 2026
Żywa, wiosenna atmosfera w noworocznym programie artystycznym z okazji Roku Konia.
Mundo

Battlefield 6 and Redsec Season 2 begins Feb 17 – PlayStation.Blog

  • February 17, 2026
Battlefield 6 and Redsec Season 2 begins Feb 17 – PlayStation.Blog

Cookies Policy - Terms and Conditions - Privacy Policy