Występ tradycyjnych wietnamskich instrumentów muzycznych w ramach programu artystycznego wieczorem pierwszego dnia Nowego Roku Księżycowego (Roku Konia).

Przez około 150 minut teatr prezentował liczną publiczność spektakularnymi i doskonale przygotowanymi występami muzycznymi i tanecznymi. Zarówno miejscowi, jak i turyści podziwiali zespoły instrumentalne wykonujące tradycyjną muzykę wietnamską, w tym takie utwory, jak: „Osad Po Nagar”, „Przejście przez fale na otwarte morze”, „Radosne Święto Wiosny”, „Echa kamienia” i „ Kolory sezonu morskiego ” . Gładkie, majestatyczne i głębokie melodie instrumentów, takich jak kamienny ksylofon, bambusowy flet, t’rưng, ​​gongi i bębny, przeniosły publiczność w podróż przez zróżnicowane krajobrazy kulturowe prowincji Khanh Hoa i innych regionów kraju.

Piosenkarka Hai Ly wykonuje piosenkę „Spring Love Song”.

Najbardziej oczekiwaną częścią spektaklu były występy muzyczne i taneczne, które oddały atmosferę i ducha wiosny. W serii utworów, takich jak „Spring Dance”, „Spring Love Song”, „The First Spring”, „Spring Has Arrived”, „Spring Greeting Card”, „Brilliant Spring Days”, „Spring and Youth”, „Spring Journey Across Three Regions”, „Spring Beside You”, „Whispering Spring ” itp., śpiewacy i artyści zaprezentowali publiczności występy na najwyższym poziomie.

Zabawny i pełen energii występ taneczny w wykonaniu „małych tancerzy”.

Ponadto w programie znajdują się przedstawienia opery ludowej „Wiosna na wsi” i „Kolorowa uczta”, które wzbogacają artystyczną różnorodność programu i zapoznają gości, zwłaszcza turystów zagranicznych, z tradycyjną sztuką prowincji Khanh Hoa, która została uznana przez UNESCO za reprezentatywne niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości.

NT