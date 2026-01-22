Cuiabano no radar corintiano, novela Arias e entrave no Flamengo

Novela Arias. O Palmeiras segue tentando viabilizar a contratação de Jhon Arias, mas o Fluminense conversa com o jogador diariamente, informou Paulo Vinícius Coelho no De Primeira. Paulistas e cariocas disputam no mercado a preferência pela contratação do jogador, que está no Woverhampton, da Inglaterra. Nos bastidores, as partes tratam a negociação como complicada.
Reforço para a Série A. O Athletico já tem um acordo verbal pela contratação do volante Luiz Gustavo, que estava no São Paulo. Ele já tem um acerto com o clube e está em Curitiba para realização de exames médicos. O contrato deve ser válido por um ano, e ele chegará sem custos ao time paranaense.
Entrave financeiro. O atacante Michael tem conversas avançadas com o Santos, mas não abre mão de luvas que tem a receber do Flamengo para realizar a transferência ao clube paulista. As tratativas entre o rubro-negro e o Peixe estão próximas de um acordo, mas a pendência financeira com o jogador tem sido o entrave na negociação. Fora dos planos de Filipe Luís, Michael cobra cerca de R$ 2 milhões de luvas do contrato que assinou quando retornou ao Flamengo, em 2024, ainda sob a gestão de Rodolfo Landim.
Novidade em São Januário. O Vasco da Gama chegou a um acordo verbal para contratar o atacante Marino Hinestroza, que pertence ao Atlético Nacional e esteve muito perto de se transferir para o Boca Juniors. A operação foi fechada em US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador — o clube colombiano ficará com os 20% restantes. A proposta do Vasco foi superior à do Boca tanto no aspecto financeiro quanto nos termos contratuais oferecidos ao atleta, fator decisivo para o desfecho do negócio.