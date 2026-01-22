Vai pagar dividendos em 2026? PRIO3 ainda é um bom investimento?

A ação da PRIO3 é negociada em patamar elevado em relação aos anos anteriores, refletindo a melhora operacional e o avanço dos campos produtivos. Mesmo assim, o retorno ao acionista segue concentrado em valorização e recompra de ações, e não em dividendos.

Indicadores atuais da PRIO3

Indicador Número atual Cotação aproximada R$ 44 Valor de mercado ~R$ 38 bilhões Dividend yield (12 meses) 0,0% Lucro por ação (estimado) ~R$ 12 P/L ~3,6 P/VP ~1,3 Dívida líquida / EBITDA entre 1,8x e 2,3x Política de dividendos formal inexistente

Os múltiplos mostram que a empresa ainda negocia a um valuation baixo, típico de companhias cíclicas de petróleo, mas sem histórico recente de distribuição de lucros.

Produção e geração de caixa sustentam a tese de crescimento

O principal pilar da PRIO é a expansão da produção. Com a consolidação total de ativos estratégicos e novos projetos entrando em operação, a companhia caminha para um salto relevante de escala.

Produção e caixa projetados

Métrica operacional Situação atual Produção média diária ~150 mil barris/dia Potencial operacional até ~200 mil barris/dia Custo de extração ~US$ 13 por barril Fluxo de caixa livre anualizado* ~US$ 2 bilhões

*considerando petróleo em torno de US$ 60 por barril

Esses números colocam a PRIO entre as empresas mais eficientes do setor no Brasil, com margem elevada mesmo em cenários conservadores para o petróleo.

Dividendos elevados exigiriam mudança estratégica

Para entregar um dividend yield próximo de dois dígitos, a PRIO teria que distribuir bilhões de reais em proventos. Na prática, isso competiria diretamente com:

redução de endividamento

investimentos em novos campos

aquisições estratégicas

continuidade do programa de recompra de ações

A empresa já sinalizou, por meio de suas decisões recentes, que prefere gerar valor via crescimento e recompra, em vez de assumir um compromisso rígido de dividendos.

Recompra de ações pesa mais que dividendos no curto prazo

A recompra aprovada pela companhia permite retirar do mercado dezenas de milhões de ações. Esse movimento:

aumenta o lucro por ação

reduz a diluição dos acionistas

tende a sustentar a cotação no longo prazo

Em termos financeiros, o impacto pode ser semelhante ao pagamento de dividendos, porém sem criar expectativas recorrentes que pressionem o caixa em ciclos de petróleo mais fracos.

PRIO3 x perfil de empresas maduras

Diferentemente de companhias já consolidadas, como a Petrobras, a PRIO ainda opera em um estágio de expansão. Isso significa que cada real reinvestido pode gerar retornos superiores ao simples repasse de lucro ao acionista.

Esse perfil explica por que a empresa atrai investidores focados em valorização de capital, e não necessariamente em renda recorrente.

O que os números indicam para 2026

Com base nos dados atuais, o cenário mais provável para a PRIO3 em 2026 é:

crescimento contínuo de produção

forte geração de caixa operacional

prioridade para redução de dívida e investimentos

dividendos pontuais ou moderados, sem política engessada

A tese de “maior pagadora de dividendos de 2026” depende de uma mudança clara na estratégia da companhia — algo que ainda não aparece nos números atuais.

A PRIO3 apresenta fundamentos sólidos, eficiência operacional elevada e valuation atrativo. No entanto, os dados mostram que o foco da empresa segue sendo crescimento e otimização de capital, e não a distribuição agressiva de dividendos.