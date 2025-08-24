Dado Dolabella e Luan Pereira se pronunciaram após boatos de uma suposta agressão por parte do ator contra o cantor na noite da sexta-feira, 22. O fato teria ocorrido num evento em que estavam presentes Luan e a ex-namorada de Dado, a cantora Wanessa Camargo.

Wanessa e Dado negam que tenha havido uma agressão, mas a cantora fala em “crise de cíumes”. Já Luan afirma que “não apanhou”, mas sofreu um “empurrão”.

Na noite de sexta, 22, após os boatos terem surgido na imprensa e nas redes sociais, Wanessa se pronunciou: “Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido.”

A cantora destacou: “Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito.”

Na tarde deste sábado, 23, Luan Pereira publicou um vídeo em que comenta o ocorrido, situando-o em um after (encontro após gravações) com o elenco da Dança dos Famosos, da TV Globo, do qual faz parte.

“Todo mundo se diverte com todo mundo no maior respeito e amizade. Inclusive, no after, eu estava acompanhado. Tinha dançado com professores, amigos, a própria Wanessa. É costume do elenco dançar nos bastidores e fazer os passos que aprenderam. Peguei, dancei, rodei ela. Quando me dei conta, apareceu fulano Dado Dolabella, que eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, eu nem tinha visto no rolê”, conta.

Em seguida, Luan prossegue: “Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Tropecei na lixeira e caí no chão. Aí levantei na maior paz do mundo, sem entender o que aconteceu. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado. Falei: ‘Quem é ele?’, para entender por que aconteceu isso. Na hora minha assessora pegou e me falou: ‘É fulano, ex dela.’”

Pereira afirma que Dado ainda voltou “Querendo me pedir desculpas. Meus seguranças, óbvio, não deixaram ele chegar perto”. “Agressão, briga, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Inclusive, quem parte para a agressão já perde a razão. Tanto que peguei meu grupo, as pessoas que estavam comigo, peguei meu carro e fui embora. Aí acordei com esse bafafá todo”, afirmou.

Por fim, insinuou que Dado Dolabella “não tem um histórico muito agradável de a gente falar”, e encerrou: “Não se preocupem porque não apanhei, foi só um empurrão”.

Dado Dolabella, por sua vez, afirmou que “não houve agressão” por sua parte, que tem “respeito” pela ex-namorada e que os dois devem “seguir sua jornada de forma independente” após um “ciclo que se encerrou”.

Leia a íntegra abaixo:

“Esse é um momento especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito.

Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou.

Agora, somos ex, e o respeito permanece.”