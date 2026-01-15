Dallas Mavericks x Denver Nuggets se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, às 23h30 (horário de Brasília), no American Airlines Center, em Dallas, pela 41ª rodada da temporada regular da NBA 2025/26. O Dallas Mavericks (15-25), jogando em casa diante de sua torcida, vai a quadra com força máxima para conquistar a 16ª vitória na temporada e embalar na busca por uma vaga no Play-In, quem sabe avançando até para a pós-temporada. O Denver Nuggets (27-13) busca mais uma vitória para manter o embalo na temporada e se fortalecer rumo aos playoffs e às finais de conferência.
Onde assistir ao vivo:
- NBA League Pass (streaming) e Disney + (streaming)
Horário e local do jogo:
- Data: 14/12/2025
- Horário: 23h30 (de Brasília)
- Local: American Airlines Center, Dallas, Estados Unidos
Situação das equipes na Temporada:
O Dallas Mavericks (15-25), jogando em casa, vai em busca de surpreender e conquistar a vitória para engrenar na temporada e sonhar com uma vaga no Play-In, mirando a pós-temporada.
O Denver Nuggets (27-13) vai a quadra determinado a conquistar a vitória, engrenar na temporada e mirar os playoffs, quem sabe chegando às finais de conferência. A equipe busca a vitória fora de casa, mesmo com a suspensão do pivô Nikola Jokić.
Ficha técnica da partida:
- Competição: NBA 2025/26
- Rodada: 41ª
- Estádio: Golden 1 Center
- Data e horário: 13/01/2025, às 00h (de Brasília)
- Transmissão: NBA League Pass e Amazon
- Árbitro: Scott Foster
Escalações prováveis:
Dallas Mavericks: D’Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis, Dereck Lively II. Técnico: Jason Kidd.
Denver Nuggets: Jamal Murray, Austin Reaves, Cam Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokić. Técnico: Michael Malone.
Expectativas para a partida:
