🏃🏽♂️⚫⚪ A Vascorrida vai ganhar o Brasil em 2026!
Depois do grande sucesso em São Januário, a Vascorrida entra em uma nova fase e passa a acontecer em diversas cidades do país, levando esporte, saúde e vascainidade para todos os cantos do Brasil.
📍 Manaus (AM), Vitória (ES) e João Pessoa (PB) já estão confirmadas como sedes da Vascorrida 2026, reforçando a força nacional da torcida do Club de Regatas Vasco da Gama.
Em breve, mais cidades, datas e informações sobre inscrições no perfil da @vascorrida.
Prepare o tênis. O Vasco vai correr o Brasil inteiro.
#Vascorrida #VascoDaGama #Vasco #VitóriaES #Manaus #Corrida #Esporte #Saúde #TorcidaVascaína #JoãoPessoa #Jampa
Fonte: Instagram oficial do Vasco