Daytona 500 starting lineup for Sunday after Duel races

We now know who’s in and who’s out, and among the in-crowd, we know where they’ll line up Sunday to start the 68th Daytona 500.
Thursday night’s 150-mile Duels settled things among those without automatic entry. Four drivers and their teams loaded the haulers for the lonely ride home from Daytona International Speedway.
On the other hand, 41 drivers, cars and teams remain for the Great American Race, which can either make a new legend or cement one.
Here’s how they’ll line up for the first of at least 200 laps Sunday afternoon.
Sunday’s Daytona 500 starting lineup
Row 1
1. Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet
2. Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
Row 2
3. Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford
4. Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet
Row 3
5. Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford
6. Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
Row 4
7. Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet
8. Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet
Row 5
9. Brad Keselowski, No. 6 Roush Fenway Keselowski Racing Ford
10. Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
Row 6
11. John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota
12. Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota
Row 7
13. Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet
14. Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford
Row 8
15. Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
16. Ricky Stenhouse Jr., No. 47 HYAK Motorsports Chevrolet
Row 9
17. Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford (open entry)
18. Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford
Row 10
19. Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford
20. Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
Row 11
21. Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet
22. Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
Row 12
23. Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Ford
24. Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
Row 13
25. Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford
26. Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
Row 14
27. Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota
28. Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota
Row 15
29. Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota (open entry locked into 500 field on qualifying time)
30. Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford
Row 16
31. Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota (open exemption provisional)
32. Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet
Row 17
33. Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet
34. Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet
Row 18
35. AJ Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet
36. Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford
Row 19
37. Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet
38. BJ McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet (open entry)
Row 20
39. William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet (will go to backup car)
40. Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet (open entry locked in on qualifying time)
Row 21
41. Chris Buescher, No. 17 Roush Fenway Keselowski Racing Ford
(This story was updated to add new information.)