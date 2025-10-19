O Verdão do Oeste de Santa Catarina terá pelo menos dois desfalques, os volantes Pedro Martins e David estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, por outro lado, o atacante Marcinho e o zagueiro e capitão Bruno Leonardo retornam de suspensão. Gilmar Dal Pozzo fará mudanças na escalação da equipe alviverde. A Chape abriu a rodada na 5ª posição, com 51 pontos, uma vitória colocará o time no G-4 da Série B novamente.
De olho no G-4, Chapecoense encara o Goiás fora de casa pela Série B
