Durante a estreia de seu novo programa no canal da GNT nesta quinta-feira, 17, a apresentadora Angélica fez um comentário entregando que o ator Murilo Benício está solteiro. Em uma brincadeira no lançamento do Angélica Ao Vivo, a titular se reuniu com Benício e Grazi Massafera, que vão viver um casal vilões da nova novela das 9 da Globo Três Graças, substituta de Vale Tudo. A dinâmica envolvia adivinhar algumas frases ditas pelos convidados, o que resultou em uma conversa questionadora com o antropólogo Michel Alcoforado após Angélica ter sugerido que Massafera teria dito “Eu já fingi orgasmo para mim mesmo”.
“Hoje a homarada está difícil, estão parecendo crianças se jogando no chão de shopping, chorando de birra. Eles estão assim um pouco. Um homem irresistível é maduro, que entenda o universo feminino…”, retrucou a atriz. O antropólogo, que também participou da conversa, explicou que os homens hoje em dia não estão conseguindo corresponder às expectativas femininas, ao que Benício rebateu dizendo que estava melhor do que os tais homens referidos.
Alcoforado brincou com o ator, dizendo “Mas é porque você não está solteiro” — porém logo em seguida foi corrigido por Angélica: “Não. Ele está solteiro.” Além dos atores, o programa também contou com a participação de Tata Werneck e André Marques, que brincaram a respeito da vida amorosa de Benício. “Eu leio fofoca… Dou 1.000 reais se daqui a seis meses vocês não estão juntos”, brincou a humorista se referindo a Benício e Massafera.
O último relacionamento público do ator foi com Cecília Malan, jornalista e correspondente internacional da Globo em Londres, no Reino Unido. O romance foi revelado na mídia em 2022, e os dois foram vistos em público pela última vez em agosto de 2024. O término se revelou discreto. Benício já namorou outras famosas, como Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini — respectivas mães de seus filhos, Pietro e Antônio — além, de Débora Falabella e Guilhermina Guinle.
