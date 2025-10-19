Flamengo e Palmeiras vão realizar o principal jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16 horas (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio.
+ Veja a tabela de classificação e próximos jogos do Brasileirão 2025!
O duelo é um confronto direto pela liderança da competição e pode decretar os rumos do novo campeão. O Alviverde é o líder, com 61 pontos, enquanto o Rubro-Negro vem logo atrás com 58. Apesar da distância estar em três pontos, o clube carioca não consegue conquistar a liderança neste domingo, já que conta com duas vitórias a menos que o adversário.
As duas equipes venceram bem os seus jogos na última rodada, enquanto o clube carioca venceu o clássico contra o Botafogo por 3 a 0, com gols de Pedro, Luiz Araújo e Gonzalo Plata, o clube paulista goleou o RB Bragantino por 5 a 1, com gols de Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque (2).
Para a partida, o principal desfalque palmeirense será o goleiro Weverton, com uma fissura na mão. Do lado flamenguista, Everton Cebolinha, com uma lesão no músculo do quadril, também será desfalque.
Como assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras hoje?
Flamengo e Palmeiras vão jogar neste domingo (19), às 16 horas (horário de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Maracanã, no Rio. A partida terá transmissão da TV Globo (para todo o Brasil), da ge tv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Palmeiras: Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Odds para Flamengo x Palmeiras:
Resultado final
Betano: Flamengo (2.02) – Empate (3.20) – Palmeiras (4.25)
Bet 365: Flamengo (2.00) – Empate (3.50) – Palmeiras (3.70)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio (GO)