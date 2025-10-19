Entre Emerson Royal e Varela para Flamengo x Palmeiras, Filipe Luis faz a escolha
O técnico Filipe Luís encerrou neste sábado (18) a preparação do Flamengo para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão Betano. Entre as principais indefinições, a lateral direita segue em pauta: Emerson Royal e Guillermo Varela estão em condições de igualdade, mas o brasileiro deve ser mantido na equipe titular.
Royal vem aproveitando o bom momento físico e técnico para consolidar seu espaço no elenco. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o lateral tem mostrado evolução nas últimas semanas e agradado à comissão técnica. Mesmo com a concorrência direta de Varela, o ex-Milan demonstra segurança e intensidade, fatores valorizados por Filipe Luís.
Por outro lado, Varela vive uma sequência de desconfortos físicos. O uruguaio, que retornou recentemente da seleção, ainda trata uma pubalgia que o atrapalhou nas Eliminatórias e preocupa o departamento médico rubro-negro. A condição do jogador será observada até momentos antes do jogo, mas a tendência é de preservação.
Dupla vem jogando
A disputa pela titularidade tem sido vista internamente como saudável. Filipe Luís entende que ambos possuem características complementares: enquanto Varela é mais constante na marcação e na construção curta, Royal oferece potência física e profundidade ofensiva, se destacando nas chegadas ao ataque e nas recomposições rápidas.
SP – SAO PAULO – 28/09/2025 – BRASILEIRO A 2025, CORINTHIANS X FLAMENGO – Emerson Royal jogador do Flamengo lamenta durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Joisel Amaral/AGIF
Emerson Royal, contratado por 9 milhões de euros junto ao Milan, soma cinco partidas pelo Flamengo, sendo três como titular. O jogador busca firmar uma sequência, algo que ainda não conseguiu desde que chegou ao clube. Nos bastidores, sua postura profissional e dedicação nos treinos têm sido elogiadas pela comissão técnica.
Lateral escolhido
O lateral também tem mostrado personalidade diante da torcida. Após ouvir vaias no Maracanã em sua estreia, Royal admitiu que ainda sentia dores na época, mas garantiu estar 100% recuperado. “Estou bem preparado e à disposição do professor. Quero ajudar o Flamengo a vencer”, disse o jogador à Flamengo TV.
Com Royal provável titular, o Flamengo deve entrar em campo com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (ou Carrascal), Pedro e Samuel Lino. O duelo contra o Palmeiras promete intensidade e pode redefinir a briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro.