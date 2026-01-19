Chuva extrema levou ao disparo inédito do alerta para as zonas sul e leste de São Paulo; toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos
Pela primeira vez, a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou neste sábado (17) um alerta extremo por meio do sistema Cell Broadcast para a cidade de São Paulo, direcionado às zonas sul e leste da capital, diante do avanço de um episódio de chuva intensa e rápida, com alto potencial de risco à população.
Em apenas uma hora, a capital registrou quase 50 milímetros de chuva, volume classificado como chuva extrema, de acordo com os critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM). O acumulado elevado em curto intervalo de tempo provocou alagamentos e a elevação rápida de córregos.
Diante do cenário, toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos, e as regionais da Mooca, Ipiranga e Santo Amaro foram colocadas em estado de alerta, em razão do transbordamento de córregos.
O envio do alerta extremo teve como objetivo orientar a população a adotar medidas de autoproteção, evitando áreas de risco, vias alagadas e deslocamentos desnecessários durante o período crítico.
Desde dezembro de 2024, a Defesa Civil utiliza o cell broadcast para efetuar o disparo de alertas. Com ele, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta.
*Agência SP