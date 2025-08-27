Por Maristela Brunetto, Fernanda Palheta, Kamila Alcântara e Gabriel Neris | 27/08/2025 06:00
Entrando na agenda – Aos poucos, o pedido da prefeita Adriane Lopes (PP) começa a ser atendido na Assembleia Legislativa, com deputados estaduais mais presentes em agendas de Campo Grande. No desfile do aniversário da Capital, além de Lídio Lopes (sem partido), marido da prefeita, participaram Paulo Corrêa (PSDB) e Júnior Mochi (MDB).
Fora do palanque – Já no Legislativo municipal, pelo menos oito dos 29 vereadores marcaram presença no desfile. A maioria acompanhou as atrações do palanque das autoridades, mas alguns preferiram ir para a rua, junto ao público. Entre eles, os vereadores Maicon Nogueira (PP), Victor Rocha (PSDB) e Ronilço Guerreiro (Podemos). Até a vice-prefeita Camila Nascimento (Avante) deixou o palanque por um tempo.
Parabéns – Nem só de hinos e marchas foi feito o desfile de aniversário de Campo Grande. A comemoração dos 126 anos da Cidade Morena teve até o “Parabéns a você”, executado pela Banda Municipal Maestro Ulysses Conceição e acompanhado com palmas pelas autoridades presentes.
Espaço para todo mundo – Com 70 entidades civis e militares inscritas, número recorde segundo a Prefeitura, o desfile foi eclético e ocupou a Rua 13 de Maio. Teve de tudo: desde o “Velho do Rio”, representando o Pantanal, até loja de acessórios e artigos militares, simbolizando a segurança privada. Houve ainda uma ala dedicada ao MS Cap e outra às autoescolas que atuam na Capital.
Dia de trabalho – O governador Eduardo Riedel (PP) manteve expediente normal neste 26 de agosto, feriado de aniversário de Campo Grande. Não compareceu ao desfile, mas teve reunião com prefeitos, secretários, despachos no gabinete e recebeu convites de entidades representativas. Em mensagem publicada, lembrou a data: “A gente para pra felicitar e celebrar mais um ano conquistado por Campo Grande”, disse.
O que está em jogo – Com o fim do recesso parlamentar, os vereadores têm a responsabilidade de decidir se mantêm ou derrubam os vetos da LDO. A sessão desta quinta-feira deve indicar se haverá maior alinhamento entre Executivo e Legislativo ou se os parlamentares adotarão postura mais independente em relação às prioridades da prefeita Adriane Lopes.
Caipira, com orgulho – O cantor Almir Sater, em entrevista ao programa Soja Brasil, declarou-se caipira, “com muito orgulho”. Disse não ter nenhum problema em ser “morador do mato” e que as pessoas do campo têm muito a ensinar àquelas que vivem nas cidades, principalmente pela preservação das matas e da natureza, em contraste com a poluição em áreas urbanas, citando os rios Pinheiros e Tietê e a Baía de Guanabara. “Tenho honra de ser caipira, não vejo nada de pejorativo”, afirmou.
Futura – A TV Educativa de Mato Grosso do Sul passou a transmitir o Canal Futura no canal 4.2 da TV aberta, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A mudança faz parte da reestruturação da emissora, que agora oferece dois canais distintos: o 4.1, afiliado à TV Cultura, e o 4.2, dedicado ao Futura. Além da programação nacional, haverá produções locais voltadas à cultura, ciência, meio ambiente e educação, como o programa Educa+Enem.
Acessibilidade – Após recomendação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para garantir acessibilidade na Feira Central, os permissionários vão discutir um projeto de adequações. Com o prazo de 60 dias já em andamento há pouco mais de uma semana, a Afecetur (Associação da Feira Central) marcou assembleia para o dia 1º de setembro a fim de debater as medidas.
TAC a ser cumprido – Entre os problemas apontados estão a ausência de rampas, falta de assentos reservados, inexistência de cardápios em braile e inadequações em boxes, bancas e banheiros. Um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) foi firmado em 2017, mas ainda há pendências a serem implementadas.