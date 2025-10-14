O dia do servidor público, em 28 de outubro, será ponto facultativo na maior parte do país, com exceção de um estado onde é feriado estadual. Outros cinco anteciparam a data para o dia 27, enquanto um adiou para 1º de novembro.
Na administração federal, conforme divulgado pela Portaria MGI nº 9783/2024, os servidores terão ponto facultativo antecipado para o dia 27 de outubro. Confira abaixo como está a distribuição da data por todos os estados do país:
Estados com ponto facultativo no dia 27 de outubro:
- São Paulo
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Roraima
- Rondônia
Estados com ponto facultativo no dia 28 de outubro:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Distrito Federal
- Bahia
- Sergipe
- Mato Grosso
- Alagoas
- Pernambuco
- Paraíba
- Rio Grande do Norte
- Ceará
- Maranhão
- Piauí
- Tocantins
- Pará
- Amapá
- Amazonas
- Acre
- Rio de Janeiro
- Paraná
Em Goiás, o dia do servidor público foi declarado feriado estadual, e não ponto facultativo. Portanto, no dia 28 de outubro, os trabalhadores terão folga remunerada no estado do centro-oeste.
Já o estado do Mato Grosso do Sul optou por jogar o ponto facultativo do dia do servidor público para 1º de novembro.
Diferença entre feriado e ponto facultativo
O advogado trabalhista Pedro Maciel explica que a diferença principal é que o feriado é um dia de descanso obrigatório e pago por lei. Já o ponto facultativo depende da decisão do empregador, que não é obrigado a liberar os funcionários.
Maciel explica que, para servidores públicos, a situação não é diferente.
“Apesar de ser muito comum que os órgãos públicos concedam folga no dia, mesmo os servidores públicos não têm direito automático à dispensa por se tratar apenas de ponto facultativo”, explica o advogado.
O advogado também explica que, caso o trabalhador exerça atividades no feriado, a empresa ou órgão público deve pagar horas extras em dobro ou conceder uma folga posterior ao funcionário. No ponto facultativo, a empresa ou órgão público não têm obrigação legal de compensação financeira, caso o funcionário trabalhe normalmente.
Maciel ainda explica que, se a empresa ou órgão público optar por liberar os funcionários em dias de ponto facultativo, não poderá descontar esses dias da folha de pagamento. Porém, caso a companhia ou órgão público decida que os empregados têm a obrigação de trabalhar no dia, e algum funcionário falte, o desconto poderá ser aplicado normalmente.
Confira as próximas datas de feriado em todo Brasil
Próximos feriados nacionais em 2025
|Data
|Feriado
|2 de novembro (domingo)
|Finados
|15 de novembro (sábado)
|Proclamação da República
|20 de novembro (quinta-feira)
|Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
|25 de dezembro (quinta-feira)
|Natal
*Estagiário sob supervisão de Diogo Max