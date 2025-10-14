A CBF ou se mostra incompetente ou maldosa quando o assunto é o clássico entre Botafogo e Flamengo. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira à noite no Estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Ao longo dos últimos dias o Urubu fez o mais variados tipos de pressão sobre a entidade e a arbitragem. Mas mesmo assim a CBF decidiu escalar um árbitro sem bagagem para o jogo. A CBF parece querer estragar Botafogo x Flamengo com a escolha infeliz.
Não conheço Alex Gomes Stefano, do quadro da Ferj. Aliás, ninguém conhece. Isso seria motivo bastante para o árbitro passar longe do estádio, com todo respeito ao árbitro. Entretanto ele foi o escolhido. Além disso é um árbitro do estado do clássico, algo que vinha sendo evitado pela entidade máxima do futebol nos últimos anos.
Árbitro de pouca bagagem em Botafogo x Flamengo
Alex Stefano tem 37 anos e apitou 16 jogos nesta Série A, mas nunca trabalhou em uma partida do clube em competições nacionais. Foram seis partidas do Glorioso comandadas por ele em Campeonatos Cariocas, sendo que nenhum foi clássico.
Em um clássico onde o Flamengo vem pressionando a arbitragem o ideal seria um profissional com uma bagagem maior, como Anderson Daronco, por exemplo. Ou qualquer outro com mais bagagem do que o jovem árbitro carioca.
CBF toma medidas equivocadas
Na cabeça de Alex Stefano, qualquer marcação dele terá algum impacto. Se marcar algo favorável ao Botafogo, poderá ser afastado pela CBF, como foi o árbitro de São Paulo x Palmeiras após pressão do Flamengo. E se marcar algo errado favorável ao Flamengo, pode deixar visível que não segura o rojão.
Sinceramente, vemos a CBF muitas vezes tomar decisões que não fazem o menor sentido e que deixam cada vez mais evidente que as competições precisam ficar nas mãos dos clubes. Que o bom futebol preserve Botafogo x Flamengo, onde o Glorioso jogará muito desfalcado.