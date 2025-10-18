Tigres vs Necaxa se enfrentan por la fecha 13 de la Liga MX en un duelo marcado por realidades opuestas. Los Felinos marchan en puestos de privilegio y buscan seguir escalando posiciones, mientras que los Rayos atraviesan una situación complicada, prácticamente sin chances de meterse siquiera al play-in. Se espera un partido dominado por los locales, aunque los visitantes buscarán cerrar la jornada con dignidad y sorprender.
¿Dónde ver el partido de Tigres vs Necaxa en México?
|País
|Señal
|México
|Azteca 7, Caliente TV, Tubi
¿Dónde ver el partido de Tigres vs Necaxa en Estados Unidos?
|País
|Señal
|Estados Unidos
|FOX Deportes, Las Estrellas, Telemundo, Universo
Horarios del Tigres vs Cruz Azul
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 00:00 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET): 23:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 22:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 21:00 hs
Detalles del partido
- Partido: U.A.N.L. – Tigres vs Necaxa
- Fecha: viernes, 17 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Universitario
- Capacidad del estadio: 41615 espectadores
