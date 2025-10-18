Felipe Morales
Antes de enfrentar al Atlas el entrenador del Atlético de San Luis Guillermo Abascal hizo declaraciones:
Hablo de unidad en el plantel en la recta final del torneo y que de deben ganar los puntos para la afición y para todos.
“Son las ultimas fechas, hay que apretar, hay que competir, estar juntos, creer, tener unión y sacar los puntos para todos, para la ciudad, para la afición, para nuestro trabajo.
Hasta el último minuto este equipo tiene que tener chance.
Atlas es un equipo físico que se equivoca poco y en el que se equivoque poco debemos aprovechar sus debilidades.
Nosotros nos hemos caído en los primeros minutos y no nos debe volver a pasar; si hay gol en contra o se ponen por delante hay que tener la estrategia para superar y seguir manejando el partido”.