|
|MELHOR JOGADORA
|
|
|
|MELHOR TREINADORA
|
|
|
|MELHOR GOLEIRA
|
|1.
|Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
|18
|
|1.
|Vlatko Andonovski (KC Current)
|19
|
|1.
|Lorena (KC Current/Brasil)
|34
|2.
|Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
|13
|
|2.
|Jonatan Giráldez (Lyon)
|17
|
|2.
|Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
|27
|3.
|Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
|10
|
|3.
|Sonia Bompastor (Chelsea)
|17
|
|3.
|Phallon Tullis-Joyce (Man. United/EUA)
|10
|4.
|Temwa Chawinga (KC Current/Maláui)
|9
|
|4.
|Pere Romeu (Barcelona)
|13
|
|4.
|Lola Gallardo (Atlético de M./Espanha)
|6
|5.
|Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
|7
|
|5.
|Sarina Wiegman (Inglaterra)
|10
|
|5.
|Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
|5
|
|Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
|7
|
|6.
|Renée Slegers (Arsenal)
|7
|
|6.
|Cata Coll (Barcelona/Espanha)
|3
|7.
|Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
|5
|
|
|Andrée Jeglertz (Man. City)
|4
|
|7.
|Antonia Canales (Levante Badalona/Chile)
|1
|
|Esther González (Gotham FC/Espanha)
|5
|
|8.
|Mark Skinner (Man. United)
|1
|
|
|Ena Mahmutovic (Bayern de M./Alemanha)
|1
|9.
|Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
|4
|
|
|
|
|
|
|Roberto Pätzold (Bayer Leverkusen/Alemanha)
|1
|
|Khadija Shaw (Man. City/Jamaica)
|4
|
|
|
|
|
|
|Tatiele Silveira (Colo-Colo/Brasil)
|1
|10.
|Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra)
|3
|
|
|
|
|
|
|
|
|11.
|Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|12.
|Luany Vitória (Atlético de M./Brasil)
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Marta (Orlando Pride/Brasil)
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Trinity Rodman (Washington S./EUA)
|1
|
|
|
|
|
|
|
|