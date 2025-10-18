MELHOR JOGADORA MELHOR TREINADORA MELHOR GOLEIRA 1. Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha) 18 1. Vlatko Andonovski (KC Current) 19 1. Lorena (KC Current/Brasil) 34 2. Alexia Putellas (Barcelona/Espanha) 13 2. Jonatan Giráldez (Lyon) 17 2. Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) 27 3. Patri Guijarro (Barcelona/Espanha) 10 3. Sonia Bompastor (Chelsea) 17 3. Phallon Tullis-Joyce (Man. United/EUA) 10 4. Temwa Chawinga (KC Current/Maláui) 9 4. Pere Romeu (Barcelona) 13 4. Lola Gallardo (Atlético de M./Espanha) 6 5. Ewa Pajor (Barcelona/Polônia) 7 5. Sarina Wiegman (Inglaterra) 10 5. Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha) 5 Melchie Dumornay (Lyon/Haiti) 7 6. Renée Slegers (Arsenal) 7 6. Cata Coll (Barcelona/Espanha) 3 7. Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) 5 Andrée Jeglertz (Man. City) 4 7. Antonia Canales (Levante Badalona/Chile) 1 Esther González (Gotham FC/Espanha) 5 8. Mark Skinner (Man. United) 1 Ena Mahmutovic (Bayern de M./Alemanha) 1 9. Claudia Pina (Barcelona/Espanha) 4 Roberto Pätzold (Bayer Leverkusen/Alemanha) 1 Khadija Shaw (Man. City/Jamaica) 4 Tatiele Silveira (Colo-Colo/Brasil) 1 10. Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra) 3 11. Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha) 2 12. Luany Vitória (Atlético de M./Brasil) 1 Marta (Orlando Pride/Brasil) 1 Trinity Rodman (Washington S./EUA) 1

