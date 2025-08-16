Rosario Central recibe a Deportivo Riestra en la fecha 5 de la Liga Profesional con la expectativa centrada en Ángel Di María, quien será el gran protagonista del encuentro. El “Fideo” comandará al conjunto rosarino, aportando su jerarquía, visión de juego y experiencia internacional para guiar a su equipo hacia un triunfo clave en casa. La presencia del campeón del mundo genera ilusión en la hinchada canalla, que espera disfrutar de un espectáculo asegurado ante un Riestra decidido a dar la sorpresa. ¡Es hora de jugar y ganar!
¿Dónde ver el partido del Rosario Central vs Riestra con Ángel Di María?
El duelo cuenta con diferentes emisoras. Te presentamos el listado de canales:
|País
|Señal
|Argentina
|ESPN Premium y Disney Plus Premium
|Resto de Sudamérica
|Disney Plus Premium
|México
|Disney Plus Premium
|Estados Unidos
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
Horarios del partido de Ángel Di María
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 19:30 hs
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18:30 hs
- Colombia, Perú y Ecuador: 17:30 hs
- México: 16:30 hs
Detalles del partido
- Partido: Rosario Central vs Deportivo Riestra
- Fecha: sábado, 16 de agosto de 2025
- Hora local: 18:30
- Lugar: Estadio Gigante de Arroyito
- Capacidad del estadio: 48000 espectadores
