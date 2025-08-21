A retomada do Brasileirão veio com derrota em casa para o Corinthians. O revés por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no domingo, deixou o time alvinegro na metade inferior da tabela do Brasileirão, gerando preocupações aos torcedores. Dorival Júnior compartilha deste receio e já avisou que precisa de reforços para reabilitar a equipe na temporada.
“Tivemos paciência para poder jogar, mas também temos que buscar opções no mercado que nos dê um leque ainda maior para termos um grupo cada dia mais forte”, afirmou Dorival, na noite de domingo, após perder sua invencibilidade na Neo Química Arena.
O treinador não cita nomes e adota tom compreensivo ao citar a diretoria. Mas não esconde a preocupação com as limitações do elenco corintiano. Para o jogo de quarta, contra o Ceará, o time paulista terá os desfalques de Ángel Romero e Memphis Depay, ambos suspensos. Yuri Alberto, segundo o próprio Dorival, ainda não estará de volta no meio de semana.
“Tudo o que eu havia conversado com diretoria do Corinthians, e principalmente, com o Fabinho, no primeiro encontro que tivemos, nós continuamos respeitando tudo o que foi falado e conversado. Não fico a todo momento questionando o porquê de uma coisa ou outra não ter acontecido ainda”, comentou o treinador.
“O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido. E nós temos que valorizar aqueles que aqui estão, tentando encontrar soluções com o grupo que temos. É um processo que as vezes é moroso, mas alcança resultados.”
Dorival defendeu a equipe diante das críticas pelo fraco desempenho em casa contra o rival de Bragança Paulista. “Se olharmos a maioria dos jogos aqui, tivemos no mínimo 60% de posse de bola. Tivemos um volume de jogo acentuado, criamos boas oportunidades, inclusive dentro da área adversária, mas o gol acabou não saindo. Não tem o que justificar, temos que continuar trabalhando, que é o que estamos fazendo. Insistindo muito com trabalho de finalizações, de definições, movimentos, de ataque à última linha adversária. É tudo o que nós temos focado, com intensidade, para que possamos encontrar um espaço, um caminho.”