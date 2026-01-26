Dupla 100% brasileira vai às quartas de final do Australian Open

As quartas de final do Australian Open terão uma dupla 100% brasileira. Na noite de domingo (25), já segunda-feira em Melbourne, Rafael Matos e Orlando Luz venceram o sueco André Goransson e o indiano Yuki Bhambri por 2 sets a 0. A partida das oitavas teve placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7) e 6/3, em 1h44min. Com o resultado, os gaúchos Matos e Luz mantiveram o Brasil vivo na chave de duplas masculinas do primeiro Grand Slam de 2026. Na próxima fase, enfrentarão o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.

