As quartas de final do Australian Open terão uma dupla 100% brasileira. Na noite de domingo (25), já segunda-feira em Melbourne, Rafael Matos e Orlando Luz venceram o sueco André Goransson e o indiano Yuki Bhambri por 2 sets a 0. A partida das oitavas teve placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7) e 6/3, em 1h44min. Com o resultado, os gaúchos Matos e Luz mantiveram o Brasil vivo na chave de duplas masculinas do primeiro Grand Slam de 2026. Na próxima fase, enfrentarão o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.
Dupla 100% brasileira vai às quartas de final do Australian Open
Relacionados
Sinner, quando gioca con Darderi e dove vederlo in Tv. Gli orari di Musetti
Il programma della nona giornata a Melbourne con gli ottavi della parte bassa del tabellone. Jannik contro Darderi sulla Margaret Court Arena Pellegrino Dell’Anno 25 gennaio 2026 (modifica il 26…
‘A Knight of the Seven Kingdoms’ Debuts Top 3 Series Launch On HBO Max
A Knight of the Seven Kingdoms debuted to 6.7M U.S. cross-platform viewers in the three days after premiering on HBO and HBO Max. Warner Bros. Discovery says that makes the…