Sinner, quando gioca con Darderi e dove vederlo in Tv. Gli orari di Musetti

Il programma della nona giornata a Melbourne con gli ottavi della parte bassa del tabellone. Jannik contro Darderi sulla Margaret Court Arena
Dopo il caso del caldo estremo, che è andato vicino a mettere ko Jannik Sinner insieme ai crampi, è tempo di guardare avanti all’Australian Open. Domani, per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone, sono previste temperature più miti. Sinner sfiderà Luciano Darderi nel primo incontro assoluto tra i due. Il derby italiano andrà in scena sulla Margaret Court Arena, non sul centrale Rod Laver Arena (per la prima volta nel torneo del campione in carica), non prima delle 8 del mattino italiane, le 18 locali.
gli italiani
—
Sinner è ormai un inquilino abituale della Rod Laver Arena, ma per giocare alla sera Jannik cede il passo. Sul centrale giocherà Lorenzo Musetti, n.5 del mondo. Il carrarino sfiderà Taylor Fritz nel secondo match a partire dalle 1.30, quindi circa alle 4 del mattino italiane. I precedenti sono in perfetto equilibrio, tre vittorie a testa, con l’americano che ha però vinto gli unici due match sul cemento (entrambi indoor). Prima del match dell’azzurro, la campionessa in carica Madison Keys affronterà la connazionale Jessica Pegula, n. 6 del mondo, in apertura di programma.
i big
—
Solo la Rod Laver Arena avrà quattro match di singolare, al posto della partita Djokovic-Mensik (il ceco si è ritirato), giocheranno Shelton contro Ruud nel secondo match dalle 9, alle 11 circa. Prima di loro, Iga Swiatek sfiderà da grande favorita l’australiana Maddison Inglis. Sulla Margaret Court Elena Rybakina ed Elise Mertens, terzo match dalle 1.30, scenderanno in campo prima di Sinner. L’ultimo singolare rimasto è sulla John Cain Arena. Anisimova-Wang sarà il secondo match, non prima delle 3.30 del mattino.
Gazzetta digital + Box Panini + Album a soli 80€, il modo più veloce e conveniente per completare la collezione!
in tv
—
Tutti i match dell’Australian Open, tra cui gli incontri agli ottavi di Musetti e Sinner, sono visibili su Eurosport, dal singolare al doppio passando per il torneo juniores. Sarà possibile seguire gli incontri in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus, HBO Max, Dazn e Tim Vision.
© RIPRODUZIONE RISERVATA