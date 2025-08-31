Duas pessoas foram detidas pela Guarda Municipal de Cascavel, na tarde deste domingo (24), durante uma ação da equipe da Guarda Municipal de Cascavel.
Segundo as informações, os agentes realizavam patrulhamento rotineiro no perímetro urbano quando desconfiaram da motocicleta.
Na abordagem, foi notado que a moto tinha registro de furto/roubo assim as duas pessoas que estavam em posse da mesma foram detidas.
Na sequência, tanto a moto quanto os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para serem ouvidos e as medidas cabíveis tomadas.