Dupla é presa em flagrante com maconha em Foz do Iguaçu

Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná prenderam, na noite desta terça-feira (05), dois homens com volumes de maconha, que seriam transportados em um caminhão em Foz do Iguaçu.

Os dois homens foram surpreendidos pelos policiais quando retiravam os volumes de entorpecentes de um veículo Fiat/Uno para um caminhão, de uma empresa de transportes de cargas, em uma via erma.

Os dois indivíduos, a carga de drogas e os dois veículos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura do flagrante.

A FICCO/PR é uma força integrada de combate ao crime organizado do Paraná, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR).

Comunicação Social da PF/Foz