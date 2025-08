Homem é preso por violência doméstica no bairro Cascavel Velho

Na madrugada desta quarta-feira (6), um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de violência doméstica. O caso aconteceu na Rua Estocolmo, no bairro Cascavel Velho.

De acordo com informações da polícia, o homem teria ficado agressivo com sua companheira após uma discussão. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que se deslocou até o endereço e encontrou o suspeito ainda no local.

Diante da acusação, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde seriam adotadas as medidas legais cabíveis.