Foram revelados hoje os 25 melhores jogadores no masculino e feminino de EA FC 26. Veja as listas abaixo, encabeçadas por Mohamed Salah e Kylian Mbappé no masculino e Alexia Putellas e Aitana Bonmatí no feminino.
Melhores Jogadores no EA FC 26
- Mohamed Salah (Liverpool) – 91
- Kylian Mbappé (Real Madrid) 91
- Ousmane Dembélé (PSG) – 90
- Rodri (Manchester City) – 90
- Virgil van Dijk (Liverpool) – 90
- Jude Bellingham (Real Madrid) – 90
- Erling Haaland (Manchester City) – 90
- Raphinha (Barcelona) – 89
- Lamine Yamal (Barcelona) – 89
- Achraf Hakimi (PSG) – 89
- Vitinha (PSG) – 89
- Pedri (Barcelona) – 89
- Joshua Kimmich (Bayern) – 89
- Alisson (Liverpool) – 89
- Harry Kane (Bayern) – 89
- Federico Valverde (Real Madrid) – 89
- Vinícius Jr. (Real Madrid) – 89
- Florian Wirtz (Liverpool) – 89
- Thibaut Courtois (Real Madrid) – 89
- Robert Lewandowski (Barcelona) – 89
Melhores Jogadoras no EA FC 26
- Alexia Putellas (Barcelona) – 91
- Aitana Bonmatí (Barcelona) – 91
- Graham Hansen (Barcelona) – 90
- Russo (Arsenal) – 89
- Mariona (Arsenal) – 89
- Patri Guijarro (Barcelona) – 89
- Shaw (Manchester City) – 89
- Mapi León (Barcelona) 89
- Katoto (Lyon) – 88
- Diani (Lyon) – 88
EA Sports FC 26 chega em 26 de setembro para PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, PC e Nintendo Switch.