Foram revelados hoje os 25 melhores jogadores no masculino e feminino de EA FC 26Veja as listas abaixo, encabeçadas por Mohamed Salah e Kylian Mbappé no masculino e Alexia Putellas e Aitana Bonmatí no feminino.

Melhores Jogadores no EA FC 26

  1. Mohamed Salah (Liverpool) – 91
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 91
  3. Ousmane Dembélé (PSG) – 90
  4. Rodri (Manchester City) – 90
  5. Virgil van Dijk (Liverpool) – 90
  6. Jude Bellingham (Real Madrid) – 90
  7. Erling Haaland (Manchester City) – 90
  8. Raphinha (Barcelona) – 89
  9. Lamine Yamal (Barcelona) – 89
  10. Achraf Hakimi (PSG) – 89
  11. Vitinha (PSG) – 89
  12. Pedri (Barcelona) – 89
  13. Joshua Kimmich (Bayern) – 89
  14. Alisson (Liverpool) – 89
  15. Harry Kane (Bayern) – 89
  16. Federico Valverde (Real Madrid) – 89
  17. Vinícius Jr. (Real Madrid) – 89
  18. Florian Wirtz (Liverpool) – 89
  19. Thibaut Courtois  (Real Madrid) – 89
  20. Robert Lewandowski (Barcelona) – 89

Melhores Jogadoras no EA FC 26

  1. Alexia Putellas (Barcelona) – 91
  2. Aitana Bonmatí (Barcelona) – 91
  3. Graham Hansen (Barcelona) – 90
  4. Russo (Arsenal) – 89
  5. Mariona (Arsenal) – 89
  6. Patri Guijarro (Barcelona) – 89
  7. Shaw (Manchester City) – 89
  8. Mapi León (Barcelona) 89
  9. Katoto (Lyon) – 88
  10. Diani (Lyon) – 88

 

EA Sports FC 26 chega em 26 de setembro para PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, PC e Nintendo Switch. 



