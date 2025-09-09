PANAMÁ – El capitán de la azul y blanco dejó claro que ya se dejó atrás la derrota contra La Selecta y ahora busca reponerse versus los canaleros.
La Selección de Guatemala comenzó con el pie izquierdo la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego de perder 0-1 versus El Salvador, hoy ante Panamá volverá a jugar y según José Pinto lo sucedido el jueves ya se superó y ahora el grupo está listo para afrontar el duelo de esta noche en el estadio Rommel Fernández.
“Tuvimos varias charlas con la psicóloga, priorizamos eso y ahora ya estamos listos, motivados e ilusionados de poder jugar contra Panamá”, aseguró el defensor de la bicolor.
Acerca de cómo se superó la caída versus La Selecta opinó: “Ganar el jueves tampoco nos garantizaba nada, porque quedaban cinco partidos y el margen de error es menos, ahora está más corto y sabemos que se nos vienen cinco finales”.
“Hicimos una retroalimentación de cómo competir contra selecciones de alto nivel, somos once contra once, y vamos a seguir luchando por este sueño”.
“Físicamente estamos bien, nos recuperamos y con ganas de competir en una cancha complicada”, concluyó.
Pinto está llamado a nuevamente a liderar la defensa de Guatemala junto a Nicolás Samayoa, Aaron Herrera y José Morales, esperando poder anular a los atacantes de Panamá.