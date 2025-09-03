Nesta semana o MP Responde apresenta questões relacionadas a direito de família, mais especificamente sobre pensão para mulheres ainda na gestação, o benefício chamado “alimentos gravídicos”. Quem atende as perguntas é o promotor de Justiça André Vieira Saraiva de Medeiros, do Ministério Público do Paraná. Confira:
– É verdade que a mulher tem direito de receber pensão quando está grávida?
– Posso buscar o Ministério Público para tratar de questões relacionadas a pensão alimentícia?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify, Apple e Google Podcasts.
