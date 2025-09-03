Uma menina de 3 anos morreu na noite deste sábado (23) após ser encontrada desacordada dentro de uma piscina em uma residência em Arapongas (PR). Segundo a Polícia Militar (PM), a menina foi levada pelo próprio pai ao Pronto Atendimento Kallas, mas apesar das tentativas de reanimação feitas pela equipe médica, não resistiu.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que todos estavam em sua residência, em uma confraternização, quando, por volta das 23h30, o pai notou a ausência da criança. Com a ajuda de outras pessoas, foi iniciada uma busca pela residência. A menina foi encontrada pelo próprio pai dentro da piscina, que estava coberta por uma lona.
Imediatamente, o grupo tentou prestar os primeiros socorros e se dirigiram ao Pronto Atendimento, onde as médicas confirmaram o óbito.
A Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana também foi chamado para realizar os procedimentos necessários.
Fonte: TN Online