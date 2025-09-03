A Dia de Sorte realizou mais uma edição em 23/08/2025, o concurso 1106, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou os 7 números sorteados, que foram 10, 12, 13, 17, 19, 25, 26. No entanto, a premiação acumulou e alguns apostadores ainda conseguiram levar dinheiro para casa.
Entre os apostadores que acertaram as 6 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.601,07.
A arrecadação total da edição foi de R$ 1.435.262,50 e a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no dia 26/08/2025, é de R$ 580.000,00.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 6 dezenas no Paraná:
- Em Curitiba, na lotérica “Felicita Loterias”, um apostador escolheu “7” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$2.601,07.
Apostas
A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.