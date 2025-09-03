A tokenização de veículos no Paraná foi tema de uma reunião, nesta terça-feira (02), entre o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), com parceiros financeiros e tecnológicos. A proposta discutida seria para criar um Passaporte Veicular Digital, um token único do veículo que reuniria em blockchain (registro digital das informações de maneira criptografada) seus dados, além de possibilitar novas funcionalidades para financiamentos e transferência de propriedade mais rápida e digital.
Na prática, a plataforma em discussão no Paraná permitiria que cada veículo fosse representado em um ativo digital único, registrando dados e histórico do veículo de uma forma imutável, transparente e rastreável – o que diminuiria fraudes na quilometragem, laudos adulterados e omissões de informações.
A proposta debatida colocaria o Tecpar e a Vetrii, parceira tecnológica do instituto, como responsáveis pela infraestrutura da plataforma técnica da tokenização, contando com o apoio técnico e experiência do Banco BV, que já atua como participante do consórcio Drex – o Drex é o real digital que está sendo implementado pelo Banco Central (BC) e funcionará como uma versão eletrônica do papel-moeda.
Eduardo Marafon, diretor-presidente do Tecpar, destacou que o instituto atua para dar apoio tecnológico ao Governo do Paraná e busca apresentar soluções na área de tecnologia à sociedade. “O instituto é referência em tecnologia e certificação e essa experiência poderá apoiar uma solução que visa garantir que a cadeia de confiança da tokenização seja robusta e confiável com amplos ganhos para os cidadãos”, pontua.
Segundo o presidente do órgão de trânsito, Santin Roveda, a tokenização dos veículos é mais um passo para o Detran-PR 100% digital, otimizando processos como o registro manual da ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) e possibilitando a consulta automática ao histórico veicular com novos dados.
“Este seria um passo essencial para o Paraná, ao integrar a tokenização veicular, tornar o processo mais eficiente, transparente e alinhado com as exigências do Detran, protegendo o cidadão. Este movimento coloca o Paraná como um dos polos pioneiros no avanço da tokenização de veículos no Brasil, alinhando inovação tecnológica, segurança jurídica e melhoria real para o cidadão”, observa Roveda.
BENEFÍCIOS – Para a população, esse Passaporte Veicular Digital traria como benefícios as transferências mais rápidas, menor exposição a fraudes e redução de custos informais na transferência. Para o ecossistema automotivo, como montadoras, seguradoras, bancos e demais empresas do setor, o valor estaria na integração automática e confiável de novos dados ao longo de toda a vida do veículo, ampliando tanto a rastreabilidade quanto o potencial de serviços personalizados.
A partir da reunião, os participantes planejam a realização de pilotos técnicos e a integração com os sistemas do Detran-PR, visando testar o fluxo completo de tokenização, histórico e transferência de propriedade, por exemplo.
PRESENÇAS – Participaram da reunião ainda os diretores do Tecpar Lanes Randal Prates Marques (Tecnologia e Inovação); Celso Kloss (Novos Negócios e Relações Institucionais); Iram de Rezende (Indústria da Saúde); o diretor de Tecnologia e Informação do Detran-PR, Ismael de Oliveira; João Gianvecchio e Victor Hugo Gonçalves, do Banco BV; e Fabiano Falvo e André Giroldo, da Vetrii.