— Nós pensamos jogo a jogo. Eu falei para eles, durante essa última semana, que quando vi os treinos que eles fizeram durante a Data Fifa, me deu muito o que pensar. Porque são jogadores que estão em uma temporada com nove meses. Ninguém alega cansaço, todos querem treinar e competiram ao máximo durante a semana. Foi um nível muito alto de treinamento. Falei para eles que quando você vê isso no treinamento e como as coisas contagiam, é um grupo que quer fazer história — disse Filipe.
eficiência é caminho para quebra de escrita pelo Flamengo, que eleva expectativas para “jogo do ano”
