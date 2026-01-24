El goleador arribó a los Hammers procedente de Lazio y dejó en claro que apuntar a ser parte de la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

Primer gol de Taty Castellanos para West Ham en un agónico triunfo (@premierleague).

Valentín Castellanos protagonizó uno de los movimientos más importantes del mercado de pases del invierno europeo, al dejar Lazio para convertirse en la nueva referencia de área de West Ham.

Al llegar a Londres, el delantero no tardó en anotar su primer gol y se animó a soñar con la posibilidad de ser parte de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tras solo dos apariciones durante 2024 en el ciclo de Lionel Scaloni.

“Debutar con la selección nacional contra Chile, jugando junto a Messi, fue increíble. Me encantaría ir al Mundial este verano para ayudar a Argentina a defender el título, pero sé que todo depende de mi rendimiento aquí en el club“, explicó en diálogo con Corrierre dello Sport.

“Soy de Mendoza , tengo recuerdos maravillosos de jugar al fútbol descalzo en la calle hasta la medianoche. No era hincha de ningún equipo en particular, pero crecí admirando a Messi y Maradona. De niño, me levantaba temprano para ver la Premier League: allí descubrí al West Ham , viendo a Tevez y Mascherano.Estar aquí ahora, donde jugaron, es un sueño. Marcar cuatro goles contra el Real Madrid fue uno de los mejores momentos de mi carrera”, agregó.

Agónico primer gol de Castellanos para West Ham en FA Cup

En cuanto a su llegada a los Hammers, el Taty celebró su rápida adaptación y el gran cariño que recibió por parte de los fanáticos: “Apenas han pasado tres semanas desde que llegué, pero han pasado tantas cosas y he disfrutado cada segundo. Marcar mi primer gol contra el QPR fue importante para ponerme en marcha; espero que sea el primero de muchos en el London Stadium”.

“El West Ham es un club muy bien organizado, con gente fantástica que me hizo sentir bienvenido desde el primer día. Conocer a Guido Rodríguez en la selección nacional me ayudó: compartir vestuario con un campeón del mundo siempre es fantástico. Tuve charlas muy interesantes con Nuno Espírito Santo y fue un placer que me incorporara al equipo desde el principio”, destacó.

“Me han mostrado mucho cariño. La forma en que apoyan al equipo me motiva mucho. Me gusta Londres , ya me siento a gusto. Hace un poco de frío ahora mismo, pero es como Nueva York, donde viví cuatro años. Mi novia y mis dos perros también han llegado. ¿En mi tiempo libre? Me gustan los videojuegos y el ajedrez. Se me da bastante bien, tengo muchas ganas de retar a mis compañeros”, completó el goleador.







