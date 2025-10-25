“El desafío que tenemos como prioridad es dejar a Fortaleza en Primera División y ese es el mayor reto que me sedujo”. Hace poco más de un mes, en su llegada a la capital del estado de Ceará, Martín Palermo, autor de la frase, sabía que el objetivo de la permanencia no era fácil. En la penúltima posición de la tabla, con sólo 15 unidades, el Titán decidió hacerse cargo del fierro caliente y encarar las 16 fechas restantes con la única misión de salvarse. Sin embargo, hasta el momento, la situación no mejoró.
Desde la llegada del DT argentino, Fortaleza ganó tres de los siete partidos que disputó y perdió los cuatro restantes. Con estas derrotas, el Leão do Pici llegó a las 26 en la temporada y hoy es el equipo brasileño que más partidos perdió en este 2025. Sí, desde el Brasileirao hasta la Serie D.
La debacle del equipo de Ceará, después de temporadas muy positivas de la mano de Juan Pablo Vojvoda, que incluyó el subcampeonato en la Sudamericana 2023, dos títulos en la Copa del Nordeste y tres campeonatos estaduales, comenzó en este 2025, todavía con el DT argentino en el banco. Antes de su salida, dirigió 38 partidos en este año, con 12 triunfos, 10 empates y 16 derrotas. Las últimas seis caídas, consecutivas, marcaron el final de su ciclo. En ese momento, Fortaleza ya estaba en zona de descenso, pero sólo un punto por debajo del último que se estaba salvando.
Con la llegada de Renato Paiva, la situación no mejoró. Tras sólo 10 partidos en el banco, dejó el club con una victoria, tres empates y seis caídas. Con la llegada de Palermo, Fortaleza logró tres de las seis victorias que tiene hasta el momento en el Brasileirao. De esos números se agarran los hinchas del Leão do Pici para soñar con la permanencia.
Qué le queda a Fortaleza y cómo podría salvarse del descenso
Fortaleza se encuentra en el 19° lugar, con 24 unidades, y arriba tiene a Juventude (26) y Vitória (31). Santos, el último que se estaría salvando, también tiene 31. Así, el equipo del Titán hoy estaría a ocho puntos de la salvación, si tomamos en cuenta que el Peixe tiene mejor diferencia de gol. Cabe destacar que en el Brasileirao descienden los últimos cuatro equipos de la tabla.
Fortaleza aún debe afrontar nueve partidos (27 puntos posibles) en el Brasileirao, por lo que debe empezar a sumar para acortar distancias y respirar. La próxima parada será Flamengo (escolta de la tabla con 58 unidades), al que enfrentará el próximo sábado 25 de octubre a las 19:30 en condición de local. Después, tiene a Santos como visitante, Ceará (V), Gremio (L), Bahía (V), Atlético Mineiro (L), Bragantino (V), Corinthians (L) y Botafogo (V).