Filipe Luís ao lado de José Boto: os dois buscam recuperar Wallace YanAdriano Fontes/ Flamengo
O CSKA, inclusive, já tentou tirar o jovem atacante de 20 anos no meio do ano. Segundo o perfil no X ‘RPL Sky’, especializado na liga russa, o Flamengo recusou uma proposta entre 10 e 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 69 milhões).
A publicação ainda afirma que os russos contam com a ajuda dos empresários de Wallace Yan para que convençam o Flamengo a reduzir a pedida de 25 milhões de euros (R$ 156 milhões). O objetivo é chegar a 15 milhões de euros (R$ 93,7 milhões) pelo jogador que tem contrato até dezembro de 2027.
Wallace Yan perde espaço no Flamengo
Após o bom desempenho no Mundial de Clubes, Wallace Yan se viu em baixa com o técnico Filipe Luís. Primeiro, ao perder o pênalti na eliminação para o Atlético-MG, na Copa do Brasil. Depois, pela postura.