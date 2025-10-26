Filipe Luís ao lado de José Boto: os dois buscam recuperar Wallace YanAdriano Fontes/ Flamengo

O Flamengo pode receber uma proposta em breve do CSKA Moscou por Wallace Yan. O jovem atacante desperta o interesse do clube russo, que tenta a contratação na próxima janela de transferências, a partir de janeiro de 2026.

O CSKA, inclusive, já tentou tirar o jovem atacante de 20 anos no meio do ano. Segundo o perfil no X ‘RPL Sky’, especializado na liga russa, o Flamengo recusou uma proposta entre 10 e 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 69 milhões).

A publicação ainda afirma que os russos contam com a ajuda dos empresários de Wallace Yan para que convençam o Flamengo a reduzir a pedida de 25 milhões de euros (R$ 156 milhões). O objetivo é chegar a 15 milhões de euros (R$ 93,7 milhões) pelo jogador que tem contrato até dezembro de 2027.

Wallace Yan perde espaço no Flamengo

Após o bom desempenho no Mundial de Clubes, Wallace Yan se viu em baixa com o técnico Filipe Luís. Primeiro, ao perder o pênalti na eliminação para o Atlético-MG, na Copa do Brasil. Depois, pela postura.

O atacante cometeu atos de indisciplina e recebeu uma multa do Flamengo pela expulsão com dois cartões amarelos em 11 minutos, na derrota para o Bahia. Desde então, ficou fora dos relacionados em três partidas (uma por suspensão e duas por opção) e retorna neste sábado (25), contra o Fortaleza, no Castelão.
Para tentar melhorar sua postura em campo, o jovem contratou um coach, que trabalhou com Luiz Henrique, melhor jogador da Libertadores de 2024 pelo Botafogo.

