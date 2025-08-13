No futuro, Luan deseja que sua filha admire sua habilidade em ser pai e amigo, de estar presente nas horas em que as pessoas precisam. “Se eu pudesse escolher, queria que ela enxergasse o quanto eu lutei pelos meus sonhos, mas nunca deixei de lado os valores que realmente importam: a família, o respeito, a fé, o amor pelas pessoas. Que ela tenha orgulho de ver que o pai dela sempre buscou ser luz, mesmo nos momentos mais difíceis. E, acima de tudo, que a Sesse admire o amor que sempre tive por ela. Porque tudo o que eu faço, desde que ela chegou, tem um sentido ainda maior”, disse o artista.

Source link