O jogador que foi pai aos 11 anos de idade impressionou ao posar junto com sua filha atualmente. Edwin Cardona tem 32 anos e ele surpreendeu ao posar junto com sua filha Ana Cardona que tem 21 anos. A história da família é bem inesperada.
Edwin Cardona é jogador da seleção colombiana e também do time Atlético Nacional, que é da Colômbia. Inclusive, na próxima terça-feira (12), o craque e seu time vão enfrentar o Sã0 Paulo pelas oitavas de final da Libertadores.
Discreto sobre a vida pessoal, o craque não fala muito sobre ter sido pai aos 11 anos de idade. Mas fato é que isto aconteceu. Na época, a mãe da filha dele, Caro Cardona, tinha 14 anos. Apesar de terem tido sua filha quando crianças, Edwin e Caro continuam juntos até hoje!
Atualmente, eles inclusive têm mais dois filhos. Eles também tem sua filha Maria, 14 anos, e Emiliano que tem 11 anos. A jovem Ana Cardona comemorou seu aniversário de 21 anos com a família toda reunida.
Ana comemorou seu aniversário em Medelín na Colômbia ao lado do pai, da mãe e dos irmãos. Ao celebrar seu aniversário, Ana fez questão de agradecer seus genitores: “Obrigada, Deus, por me permitir celebrar mais um ano de vida, junto com o que tenho de mais precioso: minha família. Obrigada, pais, por todos os valores e princípios que me ensinaram e por me criarem da maneira certa, para que eu me tornasse a mulher que sou hoje”.
Ela continuou: “Obrigada aos meus irmãozinhos pelo amor que me dão todos os dias. Obrigada a toda a minha família por estarem sempre presentes. Obrigada a todos os pequeninos pelas lindas mensagens. Prometo que este novo ano será repleto de bênçãos e muitos projetos e coisas novas! Que Deus nos abençoe e abençoe vocês!”. Diante do texto, o jogador e pai orgulhoso respondeu: “Te amo! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe sempre”.
Pai aos 11 anos de idade, jogador Edwin Cardona teve infância difícil
Além de ter se tornado pai aos 11 anos, o jogador Edwin Cardona também teve uma infância muito difícil por outras questões. Isto porque sua família era muito p0bre. Ele vivia em um bairro simples em Medelín e como seus pais não tinham dinheiro para alugar uma casa, a família toda, os pais e os três filhos, morava em um quarto e dormia em uma única cama.
O pai de Edwin, Andrés, fez diferentes trabalhos para poder colocar comida na mesa. Ele trabalhou como pedreiro, gari, vendedor de frutas, e também limpou carro, consertou geladeiras e televisores. Edwin encontrou no futebol uma maneira de escapar da p0breza. Ele começou no Campo Amor em um torneio para crianças. Seu talento neste campeonato chamou a atenção do Atlético Nacional e logo ele já começou nas categorias de base deste time.