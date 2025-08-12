Además de ser una pieza clave en lo futbolístico, Enzo Fernández se convirtió en uno de los grandes líderes de Chelsea. El campeón del mundo es intocable en el equipo de Enzo Maresca y es por eso que los hinchas encendieron las alarmas al enterarse de un supuesto interés de PSG.
Varios medios españoles aseguraron que Luis Enrique quería sumar al mediocampista argentino a las filas del campeón de la Champions. De hecho, se hablaba de una cifra cercana a los 150 millones de euros para que el gigante francés. Sin embargo, Fabrizio Romano desestimó esa posibilidad.
Ante la enorme cantidad de consultas de los fanáticos de los Blues, el periodista especializado en mercados de pases salió a desmentir la información. “Los informes desde España sobre el PSG y Enzo Fernández están totalmente equivocados. Cero conversaciones, cero ofertas, cero posibilidades de que se vaya”, escribió.
Chelsea no solo se quedará con Enzo Fernández, sino que sigue incorporando futbolistas para rodearlo mejor en el campo de juego. Tras quedarse con el Mundial de Clubes, el gigante inglés irá en busca de una nueva Champions League con el argentino como bandera.
La Premier League comenzará este fin de semana y Chelsea tendrá su primera función en Stamford Bridge el domingo 17 de agosto. Desde las 10 (horario de Argentina), los Blues recibirán a Crystal Palace, en un encuentro que se podrá ver por la pantalla de Disney+.