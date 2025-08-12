O Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar uma sequência de dias muito frios a partir desta sexta-feira (8), com possibilidade de geada ampla e até ocorrência de neve em áreas de maior altitude. Uma intensa massa de ar polar, de origem continental, começa a ingressar no Estado ainda na noite de quinta-feira (7), dando início a um período marcado por temperaturas negativas, madrugadas congelantes e forte resfriamento em diversas regiões.
O frio começa pelas regiões Oeste e Sul do território gaúcho e, já na sexta, se espalha por todo o Estado e pelo restante da Região Sul. A previsão indica que as madrugadas de sábado (9) e domingo (10) serão as mais geladas, com mínimas abaixo de zero nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nessas regiões, o ar seco e o céu limpo favorecem a formação de geada e, pontualmente, há chance de neve, ainda que de forma isolada e menos intensa que os episódios registrados em junho.
A massa de ar frio será impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica com valores próximos a 1.030 hPa, que se desloca do norte da Argentina em direção ao Sul do Brasil. Esse sistema contribui para manter a atmosfera estável e acentuar o resfriamento durante as noites e madrugadas.
Apesar de não ser tão forte quanto as ondas de frio que ocorreram em junho, este novo episódio poderá provocar impactos significativos, sobretudo na agricultura e em áreas rurais. A formação de geada deve ser ampla no Rio Grande do Sul, afetando lavouras e exigindo atenção redobrada de produtores e moradores.
Antes da chegada do ar polar, um sistema frontal pode provocar chuva entre quinta e sábado em parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No entanto, é o frio que marcará os dias seguintes, com possibilidade de uma sequência de madrugadas congelantes no território gaúcho.
A orientação é que a população fique atenta aos avisos meteorológicos e que medidas preventivas sejam adotadas, principalmente por quem vive em regiões suscetíveis à geada e ao frio intenso.
*Agora no Vale