Independiente recibe a Lanús, por una nueva fecha del Torneo Apertura, a partir de las 20 en el LDA-REB.
El historial entre ambos equipos muestra una abismal diferencia a favor del Rey de Copas, pero hay que aclarar algo.
El Rojo le lleva 28 partidos de diferencia al Grana, con 69 victorias contra 41, en los 158 encuentros disputados.
Pero claramente Lanús se volvió un escollo muy difícil desde su retorno definitivo a Primera, y de hecho saca ventaja en los últimos años.
Sin ir más lejos, de los diez cruces más recientes, ganó cinco, mientras que nosotros solamente dos.
Además de esto, hay que torcer una racha adversa muy clara; ya que Independiente no se lleva los tres puntos como local, desde hace casi doce años.
El último triunfo en casa por Torneos locales data de noviembre del 2014, goleando 4 a 1, con tantos de Penco, Montenegro, Lucero y Cuesta.
Luego hubo otra victoria, pero fue dos años más tarde, por Copa Sudamericana. Aquella noche fue por la mínima, con tanto de Martín Benítez.