Força do vento assusta moradores de Joinville [...]

Um vídeo feito por um morador do bairro Vila Nova, em Joinville, mostrou a força do vento durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira, 13. As imagens registram árvores balançando e objetos sendo deslocados, assustando moradores da região.
Segundo a Epagri/Ciram, era esperado um acumulado de 58 milímetros de chuva, com rajadas de vento chegando a 26 km/h.
Até às 16h30, a Defesa Civil não havia registrado ocorrências graves, como queda de árvores ou destelhamento de casas. No entanto, alguns bairros, como Vila Nova, Centro e Anita Garibaldi, registraram pontos de alagamento.
Os temporais são provocados pela circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, combinada ao calor intenso e à umidade. A Defesa Civil informou que a instabilidade climática deve seguir até domingo, 15, com previsão de raios, rajadas de vento e chuva intensa.